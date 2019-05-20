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اعتماد 37 قرار تثمين لممتلكات متأثرة بمشاريع المنفعة العامة

الإثنين 20 مايو 2019 09:36 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

عقدتْ لجنة حصر وتثمين الممتلكات اجتماعَها الخامس لهذا العام 2019م، بديوان عام وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، برئاسة سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل الوزارة لشؤون البلديات الإقليمية رئيس اللجنة، وبحضور عددٍ من أصحاب السعادة الولاة وأعيان الولايات التي شملتها قرارات التثمين وأعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المعنية.

وقد تمَّ خلال الاجتماع اعتماد 37 قرارَ تثمين لممتلكات متأثرة بمشاريع المنفعة العامة في محافظتي شمال الباطنة ومسندم؛ من بينها: مشروع طريق الباطنة الساحلي، ومشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا بمحافظة مسندم.

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