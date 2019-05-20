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"الصحة" تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية

الإثنين 20 مايو 2019 09:35 ص بتوقيت مسقط

"الصحة" تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية

 

مسقط - الرؤية
أكَّدتْ وزارة الصحة استعدادَ وجاهزية كافة المؤسسات الصحية للتعامل مع الحالة الجوية التي تمرُّ بها السلطنة، وأشارت إلى استمرارية تقديم الخدمات الصحية بالمحافظات خلال فترة تأثرها بالحالة الجوية وتوفير كافة احتياجات المؤسسات الصحية ومستلزماتها من القوى البشرية والأجهزة الطبية والأدوية... وغيرها من الخدمات اللوجستية.
وكانتْ وزارة الصحة -مُمثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية- قد استجابتْ لنداء الواجب بالتنسيق والتعاون مع طيران شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف؛ حيث استقبل مستشفى إبراء المرجعي عدد 3 إصابات مختلفة وعدد 1 وفاة نتيجة الغرق أثناء الحالة الجوية.
ولا تزال جميع المؤسسات الصحية تعمل بكامل كفاءتها ولا توجد أي معوقات أثناء تقديم الخدمات الصحية مع الإشارة إلى أنَّ بعض الطرق المؤدية لمستشفى وادي بني خالد غير سالكة، وكانت وزارة الصحة -ممثلة بمركز إدارة الحالات الطارئة- قد راقبت عن كثب تطور الحالة الجوية المتوقع تأثر السلطنة بها بالتنسيق مع المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التابع للهيئة العامة للطيران المدني، وتدارس جميع اقسام القطاع الصحي معطيات الحالة الجوية التي ستتأثر بها مختلف محافظات السلطنة، وقامت الوزارة بتشكيل فرق عمل لتفعيل خطة الطوارئ الوطنية الصحية على المستوى المركزي في المحافظات.

 

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