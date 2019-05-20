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محاضرة حول تعديل العادات الغذائية للأسر العمانية في مجلس البحث العلمي

الإثنين 20 مايو 2019 09:33 ص بتوقيت مسقط

محاضرة حول تعديل العادات الغذائية للأسر العمانية في مجلس البحث العلمي

 


مسقط – الرؤية

نظم مجلس البحث العلمي ممثلا في البرنامج الاستراتيجي لبحوث المرصد الاجتماعي أمس محاضرة حول "تعديل العادات الغذائية للأسر العمانية وأثره في صحة المجتمع.. نموذج العادات الغذائية في رمضان"، وقدمتها الدكتورة حفيظة بنت سليمان البراشدية، مساعدة مدير برنامج بحوث المرصد الاجتماعي بمجلس البحث العلمي، وذلك في قاعة استدامة بالمركز الاجتماعي بمقر المجلس، بحضور عدد من المسؤولين والموظفين بالمجلس.
وركزت المحاضرة على أسس التغذية الصحية، وأضرار سوء التغذية والأمراض المرتبطة بها وانعكاساتها على المجتمع، والحديث حول البدائل الصحية للأغذية الشائعة بما يضمن تعديل السلوك الغذائي، والتغذية الصحية في شهر رمضان المبارك.
واستعرضت الدكتورة حفيظة مؤشرات الحاجة إلى تعديلات العادات الغذائية في المجتمع، وأهميتها في تعديل السلوك الغذائي لا سيما في شهر رمضان المبارك، وكيفية تعديل المفاهيم المرتبطة بالتغذية الصحية مثل تعريف الغذاء الصحي وتكوين الوجبات الصحية المتوازنة، إلى جانب استعراض أفضل الطرق لاختيار البدائل الصحية للأغذية الأساسية المستخدمة على المائدة، كما قدمت الدكتورة نصائح حول أهمية تقديم أطباق رمضانية صحية لجميع أفراد الأسرة، وفي نهاية المحاضرة دارت مناقشة مفتوحة بين الحضور حول محاور المحاضرة، وأهمية الاستفادة من المعلومات الواردة بها.
ويشار إلى أن البرنامج الاستراتيجي لبحوث المرصد الاجتماعي أنشئ بهدف رصد التغيرات الاجتماعية باستخدام البحث العلمي، حيث يتولى الرصد العلمي المستمر للتغيرات الاجتماعية في حركة المجتمع وتحليلها عن طريق البحث العلمي وتوفير نتائج تلك البحوث وتوصياتها لصناع ومتخذي القرار والمجتمع عامة.

 

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