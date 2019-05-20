صلاح .. إنجازات وأرقام

الرؤية – وليد الخفيف

كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن اهتمامه بضم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى سنتياغو برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية بحسب ما أفادت تقارير صحفية فرنسية، بيد أن الفرعون المصري الذي بات معشوقا لجماهير الريدز، أكد في مناسبات عدة عن سعادته بالتواجد في إنفيلد، إذ تربطه علاقة وطيدة مع الألماني يورجن كلوب الذي له فضل كبير في تطوير أداء صلاح الموسمين الماضيين.

وحقق صلاح – 26 سنة – إنجازات غير مسبوقة في تاريخ اللاعبين العرب، فهو أول لاعب عربي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، ونال مع النادي اللندني لقب كأس اتحاد الرابطة الإنجليزي (خلال فترة الإعارة) ، وثالث أفضل لاعب بأوروبا بحسب تصنيف الفيفا، وثالث أفضل لاعب بالعالم بحسب الفيفا أيضا، وأول عربي وأفريقي يفوز بأفضل هدف في العالم (جائزة بوشكاش) ، وأفضل لاعب بالدورى الإنجليزي بتصويت اللاعبين والمدربين، وأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي بتصويت النقاد الرياضيين، وأول أفريقي وعربي يترشح لأفضل مهاجم في تشكيلة الفيفا، وأول عربي وأفريقي يترشح لأفضل مهاجم بأوروبا بجانب ميسي ورونالدو، وهداف أقوى دوري بالعالم موسمين متتالين، والهداف الأعظم بتاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفاً في موسم واحد، كما نال لقب أفضل لاعب في سويسرا مرتين، وأفضل لاعب عربي 2016/2017 بحسب جلوب سكور العالمية، وأفضل لاعب ناشئ بأفريقيا 2012، وأفضل لاعب بأفريقيا 2017، أفضل لاعب في أفريقيا 2018، وأفضل لاعب في أفريقيا بحسب هيئة الإذاعة البريطانية عامي 2017 و2018 وهو أول عربي وأفريقي يحصد الجائزة لموسمين متتاليين.

كما نال لقب أفضل لاعب بروما 3 مرات عندما دافع عن ألوان فيورينتينا وروما، وأفضل لاعب في ليفربول 9 مرات وأفضل لاعب بالجولة بدورى الأبطال أربع مرات.

أما عن إنجازات صلاح مع منتخب مصر، فقد وصل لنهائي كأس آمم أفريقيا ووصل لمونديال روسيا وشارك به، وكان هداف تصفيات كأس العالم 2014/2018.

ويعد صلاح الهداف التاريخي للعرب في دوري أبطال أوروبا برصيد 22 هدفاً. ووصل لنهائي دوري الأبطال مرتين فنال الوصافة أمام ريال مدريد النسخة الماضية وتبدو طموحاته عريضة لمعانقة اللقب على حساب توتنهام مطلع الشهر القادم.