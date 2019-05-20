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المعارج يتألق .. وإتش 7 يتصدر .. وفن زون وسهيل بهوان يودعان "بطولة الرؤية" مبكرا

الإثنين 20 مايو 2019 09:30 ص بتوقيت مسقط

المعارج يتألق .. وإتش 7 يتصدر .. وفن زون وسهيل بهوان يودعان "بطولة الرؤية" مبكرا

الرؤية – وليد الخفيف

لم تهتز الشباك في مباراة الرؤية والسيبي، ويبدو أنَّ الطرفين ارتضيا التعادل بعدما ضمنا التأهل للدور الثاني مبكراً، أما فريق اللجنة العمانية للصم فحقق فوزا ثمينا على فن زون 2-1، وانسحب فريق مجموعة سهيل بهوان من مباراته أمام إتش 7، وسقط شيبكو برباعية بيضاء أمام المعارج الذي قدم مباراة كبيرة.

وبختام منافسات الدور الأول، تصدر السيبي المجموعة برصيد 10 نقاط، وحل الرؤية ثانيا، وحصل العميد على البطاقة الثالثة المؤهلة للدور الثاني برصيد 5 نقاط، وحصل فريق الجمعية العمانية للصم على البطاقة الرابعة برصيد 3 نقاط، فيما ودع فن زون البطولة مبكراً بنقطة واحدة في رصيده، فظهر الأخير بعيدا عن مستواه المعهود الذي قدمه في النسخة الماضية.

وفي المجموعة الثانية أنهى إتش 7 مبارياته محتلا الصدارة برصيد 10 نقاط، وحل المعارج وصيفا برصيد 9 نقاط، ونال شيبكو البطاقة الثالثة برصيد 6 نقاط، أما البطاقة الرابعة فنالها فريق جمعية الصحفيين برصيد 4 نقاط، بينما ودع فريق مجموعة سهيل بهوان البطولة برصيد خال من النقاط.

وأثرت الغيابات سلباً على أداء شيبكو الذي خسر بالأربعة من المعارج، إذ أحرز أهداف الفائز وضاح السيبابي وبسام المزوعي، وأحرز فيصل البلوشي هدفين ليُواصل مسعاه الحثيث نحو نيل لقب هداف البطولة.

ورغم الفرص التي أتيحت في لقاء الرؤية والسيبي إلا أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، ليحتفظ السيبي بالقمة ويرتضي فريق الرؤية الذي يقوده المدرب عبد الله الحسيني بالتعادل والبطاقة الثانية.

وربما كانت المفاجأة في خروج فن زون(الطليعة مبكرا) من البطولة، لا سيما وأن الأخير كان من ضمن الفرق المرشحة للذهاب بعيدا في البطولة، غير أن الفريق لم يحقق سوى نقطة وحيدة إثر تعادله مع الرؤية، قبل أن يخسر أمس مباراته الأخيرة أمام اللجنة العمانية للصم 2-1، ليودع البطولة، أما الفائز الذي خاض المباراة بلا رصيد، فبحث عن الفوز فقط، فالتعادل كان كافياً لمنح منافسه البطاقة الرابعة المؤهلة للدور الثاني، فنجح في تحقيق الفوز ليضرب موعدا مع الأدوار الإقصائية.

وانسحب فريق مجموعة سهيل بهوان أمام إتش 7، فالأول ودع البطولة رسمياً مع خسارته في الجولة الثالثة، وكانت مباراته مع إتش 7 لأداء الواجب، في المقابل أنهى فريق اتش 7 الدور الأول في الصدارة، وبات تفكيره منصباً نحو الأدوار الإقصائية، فالفريق الذي يشرف عليه حمزة الطائي يُقدم مستويات رائعة من النسخة الماضية وارتفعت أسهمه للوصول للنهائي بعد الفوز على شيبكو في أقوى مباريات دور المجموعات.

 

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