موسم سياحي ناجح

تبرهن المعطيات المتتالية والمؤشرات الخاصة بالقطاع السياحي على أنّ هذا القطاع واعد بجميع المعايير، فقد شهد الموسم السياحي الشتوي بالسلطنة نجاحًا لافتا بتدفق الزوار من مختلف الأسواق المصدرة للسياح حول العالم للاستمتاع بالمقومات السياحية الطبيعية والحضارية العمانية.

وقد أسهمت التسهيلات السياحية التي توفرها الجهات الحكومية المختصة والشركات والمنشآت السياحية والفندقية، في زيادة أعداد السياح والزوار إلى السلطنة خلال تلك الفترة، وهو ما انعكس في الإحصائيات الخاصة بالمؤشرات الرئيسية للفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم؛ حيث بلغ إجمالي عدد النزلاء في الموسم الشتوي- والذي بدأ أول أكتوبر 2018 واستمر حتى نهاية مارس 2019- نحو 921 ألف نزيل. وبلغ عدد المنشآت الفندقية حتى نهاية العام الماضي 412 منشأة فندقية.

والإقبال على السياحة الشتوية في السلطنة زاد أيضا بفضل الحملات الترويجية التي تنظمها وزارة السياحة في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية الخاصة بالسياحة، في إطار الجهود الداعمة لنمو القطاع وتعزيز جاذبيته والاستفادة مما تزخر به عماننا الحبيبة من مقومات رائعة وطقس خلاب في هذه الفترة من العام.