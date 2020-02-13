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مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 496ر0 بالمائة

الخميس 13 فبراير 2020 03:56 م بتوقيت مسقط

مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 496ر0 بالمائة

 

 

 

مسقط – العمانية

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (49ر4128) نقطة مرتفعًا بـ (37ر20) نقطة وبنسبة (496ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت  (12ر4108) نقطة.

وقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(545) ألفا و(755) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (76ر161) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(354) ألفًا و(560) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (149ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (96ر18) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (618) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (42ر17) بالمائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (940) ألف ريال عماني أي ما نسبته (51ر26) بالمائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (322) ألف ريال عماني وبنسبة (09ر9) بالمائة.

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