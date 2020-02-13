القبض على مواطن دهس سائق دراجة هوائية وهرب من موقع الحادث

شمال الباطنة - الرؤية

قامت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، بإلقاء القبض على سائق مركبة بعد تسببه بدهس سائق دراجة هوائية والهروب من موقع الحادث، ويتم استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي مركز شرطة الخابورة بتاريخ ١١ فبراير الحالي بلاغ بوقوع حادث دهس لسائق دراجة هوائية والهروب من الموقع، وبالانتقال المباشر تم استدعاء الفرق المختصة ونقل المصاب إلى أقرب مركز صحي عبر إسعاف الشرطة.

وتم تشكيل فريق بحث وتحري للواقعة حسب الوصف للمركبة المشتبه بها وتمرير المعلومات لدوريات الشرطة المختلفة وتم العثور على المركبة خلال ٢٤ ساعة واستدعاء سائقها واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.