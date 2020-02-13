"فايننشال تايمز": إعادة انتخاب ترامب "خطر على العالم"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اعتبرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى تشكل خطرا على العالم.

وبحسب مقال رأي نشرته الصحيفة للكاتب مارتن وولف، فقد انتهت إجراءات مساءلة الرئيس وأصبح ترامب حرا الآن. ومع العرض المتوقع للحزبية المجردة، تخلى الجمهوريون في مجلس الشيوخ (باستثناء ميت رومني) عن دورهم المفوض دستوريًا كقضاة يحاكمون من يسيء استخدام السلطة. وبذلك فقد أرجأ الجمهوريون القرار إلى الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، والتي يمتلك فيها ترامب العديد من المزايا مثل الداعمين المتحمسين؛ وحزب موحد في المجمع الانتخابي واقتصاد نامٍ. ولذلك يبدو أن إعادة انتخابه مرجحة.

والسبب الأكثر وضوحا لفوز ترامب مرة أخرى هو الاقتصاد. حتى بمقاييسه، كان عنوان خطاب حالة الاتحاد في الأسبوع الماضي ضرب من المبالغة غير المحدودة.

وأشار جوزيف ستيجليتز الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، إلى أن أداء الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضعيفًا وفقًا لمعايير أقرانه من نواحٍ بارزة، لا سيما متوسط ​​العمر المتوقع ونسب التوظيف وعدم المساواة. وعلاوة على ذلك، فإن الإنتاج والعمالة والبطالة والأجور الحقيقية هي اتجاهات ما بعد الأزمة إلى حد كبير. وبالنظر إلى حجم الحوافز المالية، التي أدت إلى عجز مالي هيكلي ضخم ودائم، فلا يمكن اعتبار ذلك إنجازًا كبيرًا. ومع ذلك، فإن العديد من الأمريكيين سوف يشعرون أن الاقتصاد يتحسن. وهذا بالتأكيد سوف يلعب دورًا كبيرًا في الانتخابات المقبلة.

وإذا فاز ترامب، فإن هذا النصر قد يكون أكثر أهمية من فوزه. فبالنسبة للشعب الأمريكي الذي اختار الشعبوية الكلاسيكية مرتين لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثا. بل ستكون لحظة حاسمة.

وسيكون التضمين الأكثر وضوحا لانتصار ترامب هو الديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة. ويعتقد الرئيس أنه فوق المساءلة أمام القانون أو أمام الكونجرس لما يفعله في منصبه. إنه يحاسب نفسه أمام الناخبين فقط (أو بالأحرى أمام ناخبيه). وهو يعتقد أيضًا أن الأعضاء المعينين في إدارته والموظفين العموميين والمسؤولين المنتخبين في حزبه يدينون جميعًا بالولاء له وحسب.

ولا يمكننا أن نعرف إلى أي مدى يرغب ترامب في التمادي أو إلى أي مدى ستسمح له مؤسسات الدولة بذلك.

إن إعادة انتخاب هذا الرجل- الديماغوجي والقومي والكاذب والمعجب بالطغاة- تنطوي على أهمية عالمية.

وينظر المستبدون إلى ترامب كأنه "توأم روحهم"، وسيشعر الديمقراطيون الليبراليون بالتخلي عنهم. وفي حالة إعادة انتخابه، سوف تتبخر فكرة الغرب كتحالف على بعض الأسس الأخلاقية. وسيكون في أحسن الأحوال كتلة من الدول الغنية التي تسعى لشغل مكانتها العالمية. وباعتباره قوميًا، سوف يستمر ترامب في كره الاتحاد الأوروبي واحتقاره، لأنه مثالي ولاعب قوة اقتصادية معاكسة ضد الولايات المتحدة.

ومن خلال أعماله التجارية، قام ترامب بتوجيه صاروخ فكري وأخلاقي إلى النظام التجاري العالمي. حتى إنه يرى أن بلده هو أكبر ضحية لهذا النظام العالمي. المشكلة، إذن، ليست أن ترامب لا يؤمن بشيء ، بل فيما يعتقد أنه غالبًا ما يكون خطأ.

وعلى نطاق أوسع، فإن معاملاته قصيرة الأجل واستعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة للقوة الأمريكية تخلق عالماً غير مستقر ولا يمكن التنبؤ به، ليس فقط للحكومات، ولكن أيضًا للشركات. وقد تتفاقم حالة عدم اليقين هذه مع ولاية ثانية.

وثمة تحديات عملية ضخمة تحتاج إلى إدارة؛ التحدي الأول: علاقة الولايات المتحدة المعقدة مع الصين. ومع ذلك، وفي هذا الصدد، فإن ترامب أبعد ما يكون عن الصقور في صفوف الأمريكيين. فلديه سلسلة من البراجماتية، إنه يحب عقد الصفقات، مهما كانت غير مكتملة.

ولعل القضية الأكثر أهمية- إذا ترك المرء جانباً تفادي الحرب النووية- هي إدارة المشاعات العالمية- وقبل كل شيء- الغلاف الجوي والمحيطات. فالاهتمامات الحاسمة هي المناخ والتنوع البيولوجي. ويتبقى القليل من الوقت للعمل ضد التهديدات لكليهما.

إننا نعيش لحظة مفصلية في التاريخ؛ حيث يحتاج العالم إلى قيادة عالمية حكيمة وتعاونية بشكل استثنائي، وذلك غير متوافر حالياً وقد يكون من الحماقة توقع ذلك.