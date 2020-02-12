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ناقدة فنيّة تدمر عملا فنيًا بـ 20 ألف دولار بعلبة كوكاكولا

الأربعاء 12 فبراير 2020 08:47 م بتوقيت مسقط

ناقدة فنيّة تدمر عملا فنيًا بـ 20 ألف دولار بعلبة كوكاكولا

 

ترجمة – رنا عبدالحكيم

تسببت ناقدة فنية في تدمير عمل معاصر بمعرض فني بالمكسيك، عن طريق الخطأ.

وقالت أفيلينا ليزبر إنّها حطمت عملا فنيا - قطعة من الزجاج مع كرة القدم وحجر وغيرها من الأشياء العشوائية المعلقة في الداخل – للفنان المكسيكي جابرييل ريكو، بعد أن وضعت عبوة مياه غازية فارغة بالقرب منها للتعبير عن كرهها للقطعة الفنية.

وقالت ليزبر في بيان مصور: "كان الأمر كما لو أنّ العمل سمع تعليقي وشعر بما فكرت فيه، فتحطم إلى قطع وانهار وسقط على الأرض."

وبحسب ما ورد قيل لها إنّ العمل الذي يحمل عنوان "الخدع الخفية والشريرة (التي يجب الحفاظ عليها دون فضيحة والفساد)" قدرت قيمته بـ 20.000 دولار (15477 جنيه إسترليني).

نفت ليزبر إتلاف العمل المعروض في معرض في مكسيكو سيتي عمدًا أو محاولة مغادرة مكان الحادث.

انتقد المعرض سلوك ليزبر ووصفه بغير المحترف.

وكتب متحدث باسم المعرض في بيان على انستجرام: "اقتربت ليزبر من العمل الفني ووضعت عبوة مياه غازية لكي تلتقط صورة تعبر عن انتقادها له وعدم إعجابها به وتسبب ذلك في دماره".

وأضاف البيان: "كان هذا التصرف ينم عن عدم احترام الأعمال الفنية هذا وضع مؤسف ".

لكن الرسام الإكوادوري بافيل إيجيز، الذي شهد الحادث، دافع عن ليزبر، قائلا: "إنّها لم تلمس العمل الفني".

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