شراكة بين "اللامعة" و"Häfele" لجلب 220 ألف منتج

مسقط – الرؤية

تعاقدت شركة اللامعة الدولية مع الماركة الألمانية المشهورة Häfele، لجلب الأرقى والأفضل من الإكسسوارات والتجهيزات والمعدات لمنازل العملاء في السلطنة.

وقد مهدت هذه الشراكة الأولى من نوعها في السلطنة، لافتتاح معرض جديد يوفر للزبائن أكثر من ٢٢٠٠٠٠ منتج عالمي ذا جودة عالية. وافتتح المعرض أدم تايلر، المدير العام لـ Häfele الشرق الأوسط بحضور عدد من أعضاء فريق شركة اللامعة الدولية.

وقال جارنايل سينج بوجال مدير التخطيط بشركة اللامعة الدولية: تغمرنا السعادة لكوننا من الرواد في مجال المعرض العصري والحديث الذي يحتوي على تشكيلة واسعة ومختلفة من منتجات Häfele لزبائننا.

وقد تأسست شركة Häfele في عام ١٩٢٣، وهي شركة دولية مقرها في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتوفر بشكل استثنائي مجموعة واسعة من التجهيزات المناسبة وأنظمة التحكم الإلكترونية المتصلة بالمنازل في جميع أنحاء العالم. كما تعمل Häfele الهندسية بلا كلل على تطوير المنتجات الحالية والجديدة من أجل إظهار الكفاءة والإبداع في جميع منتجاتها.

وقال آدم تايلر المدير العام لـ Häfele الشرق الأوسط: شعارنا: كل ما تبحث عنه، سوف تجده في معرض Häfele. وجميع منتجاتنا تم تصنيعها بعد سنوات من الأبحاث والتطوير وذلك لتقدم للعملاء المتانة والرفاهية والأناقة المطلوبة لمنازلهم.

وتعد Häfele الشرق الأوسط المورد الرئيسي للتجهيزات المنزلية والمعدات لعملاء من شركات مرموقة بما في ذلك سلسلة فنادق كبرى تشمل برج خليفة، وقصر الإمارات في أبوظبي، جامعة الأميرة نورة في الرياض، وفندق سوفيتيل زلاق بيتش والعديد من المشاريع الأخرى.

وقال هاري سينج بوجال، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة اللامعة الدولية: يتطلع فريق اللامعة الدولية لاستقبال التجار بالسلطنة في متجر شركاء Häfele الجديد، منتجات معروضة غنية بالمعلومات ومشورة الخبراء.

وتأسست شركة اللامعة الدولية في ٢٠٠٩م، وهي شركة رائدة في السوق في مجال التجهيزات المنزلية. كما تتاجر الشركة في الأخشاب الفخمة والمنتجات الخشبية والحديدية. كما تملك أيضاً وحدة لتصنيع الأثاث.