الأربعاء, 12 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا
  4. عرض الخبر

"سامسونج" تتيح الطلب المسبق لهواتفGalaxy S20 حتى 5 مارس

الأربعاء 12 فبراير 2020 08:41 م بتوقيت مسقط

"سامسونج" تتيح الطلب المسبق لهواتفGalaxy S20 حتى 5 مارس

 

مسقط – الرؤية

أطلقت سامسونج الخليج للإلكترونيات أمس خدمة الطلب المسبق للحصول على هواتف سلسلة Galaxy S20  الجديدة من سامسونج حتى 5 مارس، في معظم متاجر التجزئة الكبرى ومتاجر علامة سامسونج في السلطنة. وسيحصل المستخدمون الذين يتقدمون بخدمة الطلب المسبق عبر متاجر التجزئة، على سماعات Galaxy Buds+ مجاناً. 

وتقدم سلسلة هواتفGalaxy S20 ، التي تتضمن هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20+ وGalaxy S20 Ultra تصميماً جديداً كلياً للكاميرا، يجمع بين القدرات الفائقة للذكاء الاصطناعي والمزايا الاستثنائية لأكبر مستشعر للصور من سامسونج على الإطلاق، ما يمكن المستخدمين من التقاط صور بدقة وجودة مذهلتين. وإضافة إلى الابتكار الذي تتميز به هذه الهواتف على مستوى الكاميرا، ستوفر سلسلة  Galaxy S20  للمستخدمين عيش تجارب استثنائية على نحو يومي، عبر تمكينهم من استخدام هواتفهم بما يتوافق مع نمط حياتهم ببساطة وعلى النحو الأمثل.

وقال عثمان البورا، رئيس قسم مجموعة الهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: يتطلع المستخدمون قدماً لتجربة تقنية الجيل الخامس، التي تؤسس لعصر جديد من التكنولوجيا. الأمر الذي ألهمنا لإطلاق مجموعة هواتفGalaxy S20  من الجيل التالي، التي تتميّز بفعالية أدائها وقدراتها الفائقة، ما سيمكنها من تحويل نمط حياتنا على نحو جذري. وسيتمكن عشاق التصوير، باستخدام هذه الأجهزة الفائقة والمزودة بكاميرات تعتمد على مزايا الذكاء الاصطناعي، من التقاط صور بدقة لا مثيل لها من قبل على مستوى القطاع.

وإضافة إلى الابتكارات التي تشهدها هذه المجموعة والتي تساعد المستخدمين على تخطي التحديات التي يفرضها واقع الاتصال القائم، يوفر هاتفي Galaxy S20+ وGalaxy S20 Ultra، تجربة هاتف محمول متكاملة على نحو مثالي، عبر تزويدهم بالمزايا التي يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها في حياتهم اليومية ومهامهم الوظيفية وعند الاستمتاع بألعاب الهواتف النقالة.

وأدى الابتكار الذي تتميز به كاميرا هواتف Galaxy S20 لناحية التقاط صور مشرقة وبجودة عالية حتى في بيئات الإضاءة المنخفضة، إلى تعزيز قدرة المستخدمين على التقاط صور فائقة الدقة تلتقط التفاصيل التي لا يُمكن رؤيتها بالعين المجردة، ما يوفر للمستخدمين فرصة التقاط صور  واضحة على نحو رائع في أي وقت من اليوم، بالإضافة إلى توفير القدرة على تصوير مقاطع فيديو مذهلة بدقة 8K .

الكلمات المفتاحية
#سامسونج #Galaxy S20

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 أغسطس 2018

"سامسونج" تتيح الطلب المسبق على "Note 9" حتى 24 أغسطس

المزيد

17 يوليو 2019

"هواوي" تتيح خدمة الحجز المسبق لـ"P30 LITE" حتى الأربعاء

المزيد

22 ديسمبر 2019

"هواوي" تفتح باب الطلب المسبق لهاتف "NOVA 5T"

المزيد

30 يونيو 2015

بطاقات بنك ظفار الائتمانية تتيح للمتسوقين استرجاع حتى 4% من قيمة مشترياتهم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"بودكاست الرؤية" يستعرض كتاب "نظام التفاهة" للفيلسوف الكندي آلان دونو

الصفحات المتخصصة - اذاعة وتلفزيون

الطيران العماني يحقق إنجازا بيئيا بخفض الانبعاثات

الاقتصاد - محلي

"أكسفورد للأعمال": التخطيط الاقتصادي السليم مكَّن السلطنة من خفض العجز رغم التحديات الخارجية

الاقتصاد - محلي

العوفي يطلع على تقنيات "الزراعة التكامية" في مزرعة الطاووس ببركاء

الاقتصاد - محلي

أجواء السلطنة تستقبل "الصردة" ولمدة 3 أيام

المحليات - أخبار

تخفيض توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2020

دولي - اقتصاد

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار إماراتي جديد تجاه قطر

منوعات - من هنا وهناك

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

أول إصابة بكورونا بين العاملين في "كنتاكي"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة