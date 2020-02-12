"سامسونج" تتيح الطلب المسبق لهواتفGalaxy S20 حتى 5 مارس

مسقط – الرؤية

أطلقت سامسونج الخليج للإلكترونيات أمس خدمة الطلب المسبق للحصول على هواتف سلسلة Galaxy S20 الجديدة من سامسونج حتى 5 مارس، في معظم متاجر التجزئة الكبرى ومتاجر علامة سامسونج في السلطنة. وسيحصل المستخدمون الذين يتقدمون بخدمة الطلب المسبق عبر متاجر التجزئة، على سماعات Galaxy Buds+ مجاناً.

وتقدم سلسلة هواتفGalaxy S20 ، التي تتضمن هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20+ وGalaxy S20 Ultra تصميماً جديداً كلياً للكاميرا، يجمع بين القدرات الفائقة للذكاء الاصطناعي والمزايا الاستثنائية لأكبر مستشعر للصور من سامسونج على الإطلاق، ما يمكن المستخدمين من التقاط صور بدقة وجودة مذهلتين. وإضافة إلى الابتكار الذي تتميز به هذه الهواتف على مستوى الكاميرا، ستوفر سلسلة Galaxy S20 للمستخدمين عيش تجارب استثنائية على نحو يومي، عبر تمكينهم من استخدام هواتفهم بما يتوافق مع نمط حياتهم ببساطة وعلى النحو الأمثل.

وقال عثمان البورا، رئيس قسم مجموعة الهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: يتطلع المستخدمون قدماً لتجربة تقنية الجيل الخامس، التي تؤسس لعصر جديد من التكنولوجيا. الأمر الذي ألهمنا لإطلاق مجموعة هواتفGalaxy S20 من الجيل التالي، التي تتميّز بفعالية أدائها وقدراتها الفائقة، ما سيمكنها من تحويل نمط حياتنا على نحو جذري. وسيتمكن عشاق التصوير، باستخدام هذه الأجهزة الفائقة والمزودة بكاميرات تعتمد على مزايا الذكاء الاصطناعي، من التقاط صور بدقة لا مثيل لها من قبل على مستوى القطاع.

وإضافة إلى الابتكارات التي تشهدها هذه المجموعة والتي تساعد المستخدمين على تخطي التحديات التي يفرضها واقع الاتصال القائم، يوفر هاتفي Galaxy S20+ وGalaxy S20 Ultra، تجربة هاتف محمول متكاملة على نحو مثالي، عبر تزويدهم بالمزايا التي يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها في حياتهم اليومية ومهامهم الوظيفية وعند الاستمتاع بألعاب الهواتف النقالة.

وأدى الابتكار الذي تتميز به كاميرا هواتف Galaxy S20 لناحية التقاط صور مشرقة وبجودة عالية حتى في بيئات الإضاءة المنخفضة، إلى تعزيز قدرة المستخدمين على التقاط صور فائقة الدقة تلتقط التفاصيل التي لا يُمكن رؤيتها بالعين المجردة، ما يوفر للمستخدمين فرصة التقاط صور واضحة على نحو رائع في أي وقت من اليوم، بالإضافة إلى توفير القدرة على تصوير مقاطع فيديو مذهلة بدقة 8K .