إدارة البيئة بعبري توقع اتفاقية تعاون مع شركة "path cleane" الطلابية

عبري - ناصر العبري

وقّعت إدارة البيئة بمحافظة الظاهرة مع شركة "path cleaners" التي أسسها طلاب وطالبات من الكلية التقنية بعبري، وذلك لتوعية وتثقيف الجهات الحكومية والشركات والمجتمع المدني في مجال الاستدامة البيئية وخدمات المجتمع.

وقدّمت الطالبة رزان بنت حمد الكلبانية شرحا للفكرة التي قام عليها تأسيس الشركة، وعرضت عددًا من المنظفات المنتجة حيث يسعى الطلاب لإنتاج منظفات منزلية صديقة للبيئة تصنع من المواد الطبيعية بديلة للمواد الكيماوية الحارقة والمضرة.

وقع الاتفاقية عن إدارة البيئة بمحافظة الظاهرة المهندس طارق بن حسن المعمري مدير الإدارة، وعن الشركة الطلابية، إدريس بن سالم المعمري، المدير التنفيذي لشركة بحضور الدكتور سلطان الغافري رئيس شعبة البرامج في مركز اللغة الانجليزية بتقنية عبري.

ورحّب المهندس طارق بن حسن المعمري، مدير إدارة البيئة والشؤون المناخية بالمحافظة، بفكرة الشركة، مؤكدًا أنّها تصب في عمق التوجه الذي تسعى إليه إدارة البيئة بتشجيع ودعم المشاريع التي تضمن تحقيق الاستدامة البيئية في المحافظة.

وقال الدكتور سلطان الغافري، رئيس شعبة البرامج في مركز اللغة الإنجليزية بتقنية عبري إنّ الشباب العماني تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة تجاه البيئة والمحافظة عليها، والاستفادة من الخامات التي تتوفر في بيئتهم المحلية لإنتاج ما هو مفيد كبديل للمنتجات الكيميائية.