"صحيّة العامرات" تناقش استعدادات المراكز الصحية لمواجهة كورونا

العامرات - العمانية

عقدت اللجنة الصحية بولاية العامرات، أمس الأربعاء، اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة سعادة محمد بن حميد الغابشي والي العامرات رئيس اللجنة.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة الصحية، وما تمّ إنجازه من مشاريع في الفترة الماضية، وما آلت إليه الإجراءات فيما يتعلّق بالتوصيات الواردة في محاضر الاجتماعات السابقة والتي تمّ سردها باستخدام العرض المرئي أمام الأعضاء.

ناقش الاجتماع موضوع انتشار فيروس كورونا واستعدادات المراكز الصحية بالولاية، والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لمنع انتشاره بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، بالاضافة إلى الحديث عن فعالية ملتقى العامرات الصحي الأول، والمزمع إقامته خلال الفترة القادمة على ممشى الحديقة الطولية بالمنطقة.