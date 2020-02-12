حلقة عمل للتدريب على التخلّص من المواد الكيمائية بمختبرات المدارس

مسقط - الرؤية

عقدت المديرية العامة لتطوير المناهج، دائرة تطوير مناهج العلوم التطبيقية، قسم مختبرات العلوم، حلقة عمل تدريبية حول مبادرة التخلّص من المواد الكيميائية التالفة بمختبرات العلوم المدرسية، وذلك بالتعاون مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، وذلك على مدى يومين متواليين.

وتهدف الحلقة التدريبية تقديم التوعية اللازمة للمشاركين وأهمية توفير بيئة آمنة وصحية للعاملين بالمختبرات المدرسية من معلمين وطلبة، وتعريف المشاركين بآليات التخلص من المواد الكيميائية التالفة والمنتهية الصلاحية الموجودة في المختبرات المدرسية بطرق سليمة وآمنة.

وتضمّن برنامج الحلقة عرض مرئي حول شركة "بيئة" قدّمه أحمد بن عبدالله الخروصي، رئيس قسم التواصل والمشاركة المجتمعية في الشركة، تناول من خلاله الحديث عن أهم المهام والغايات الأساسية من إنشاء "بيئة" ودورها، والتحكم بالأضرار الناجمة عن النفايات، ودعم اقتصاد السلطنة.

وقدّمت مهرة بنت علي البلوشية، كيميائية في قسم النفايات الصناعية بشركة بيئة، عرضًا تضمن شرحاً حول إدارة النفايات الصناعية في المختبرات من خلال شرح المبادئ الأساسية لعملية الإدارة السليمة للنفايات من خلال تقليل كمية النفايات في المختبر، تلا ذلك تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل للقيام بالتدريب العلمي لآلية تصنيف المواد الكيميائية التالفة بحسب نوع وخواص كل مادة وخطورتها وإمكانية تفاعلها مع المواد الأخرى.

واختتمت الحلقة بتقديم عرض من قبل المعنيين بقسم مختبرات العلوم في دائرة تطوير مناهج العلوم التطبيقية، يشرح مبادرة التخلص من المواد الكيميائية التالفة، من خلال التعريف بأهمية هذه المبادرة وأهدافها ومبررات تنفيذ وزارة التربية والتعليم لها، وفي نهاية حلقة العمل تم فتح باب النقاش للمشاركين والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بآليات تطبيق هذه المبادرة في المختبرات المدرسية.