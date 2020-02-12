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"العماني للاختصاصات الطبية" يختتم برنامج "أساسيات التقييم" بمشاركة 24 طبيبًا

الأربعاء 12 فبراير 2020 08:14 م بتوقيت مسقط

"العماني للاختصاصات الطبية" يختتم برنامج "أساسيات التقييم" بمشاركة 24 طبيبًا

 

مسقط - الرؤية

يختتم المجلس العُماني للاختصاصات الطبية، اليوم الخميس، البرنامج التدريبي "أساسيات التقييم" والذي ينظمه بالتعاون مع مجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي بالولايات المتحدة الأمريكية (ACGME-I، ضمن برنامج التأهيل والتطوير لأعضاء هيئة التدريس في المجلس، وذلك خلال الفترة من ١١-١٣ فبراير ٢٠٢٠م، بمشاركة 24 طبيبًا من مديري البرامج التدريبية التخصصية، وأعضاء لجان الكفاءة الإكلينيكية، وأعضاء هيئة التدريس بالمجلس.

واشتمل البرنامج على محاضرات نظرية وعملية حاضر فيها خبراء من مجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي الأمريكي، ومحاضرون محليون، وتنوع التدريب بين الجانب النظري والتدريب العملي من خلال تمارين وسيناريوهات تحاكي الواقع في مركز المُحاكاة الطبي وتنمية المهارات.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تحسين وتطوير مهارات الأطباء المشاركين في مجال التقييم للطبيب المتدرب في مختلف المراحل والمستويات، حيث تمَّ تعريفهم بالأساليب العلمية المتبعة للتقييم وتزويدهم بالمهارات الأساسية ليكونوا قادرين على تقييم الأطباء المتدربين وتوجيه الملاحظات لهم خلال فترة التدريب.

ويندرج هذا البرنامج التدريبي تحت مظلة المجلس العماني للاختصاصات الطبية وضمن خطته لتفعيل البرنامج التعاوني مع مجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي بالولايات المتحدة الأمريكية (ACGME-I)، حيث إنَّ المجلس العماني للاختصاصات الطبية حصل خلال الأعوام الماضية على الاعتماد المؤسسي كمؤسسة تدريبية راعية وحصل على الاعتماد الدولي للبرامج التدريبية التخصصية.

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