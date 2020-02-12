الأربعاء, 12 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

لجنة الاعتراف بـ"التعليم العالي غير العمانية" تعترف بجامعة مصرية وتوقف دراسة القانون بالمغرب

الأربعاء 12 فبراير 2020 08:13 م بتوقيت مسقط

لجنة الاعتراف بـ"التعليم العالي غير العمانية" تعترف بجامعة مصرية وتوقف دراسة القانون بالمغرب

 

مسقط - العمانية

أصدرت لجنة "الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية الصادرة منها" بوزارة التعليم العالي مؤخرا عددا من القرارات المهمة منها قرار يتعلق بأنظمة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الماليزية، وقرار مهم آخر يتعلق بإعادة الاعتراف بمؤسسة تعليم عالٍ بجمهورية مصر العربية وأيضًا وقف دراسة القانون مؤقتاً في الجامعات المغربية.

وسمحت اللجنة للطالب العماني بالالتحاق بالبرامج الحاصلة على الاعتماد الكلي (Full Accreditation)  وعدم السماح له بالالتحاق بالبرامج الحاصلة على الاعتماد المبدئي (Provisional Accreditation) حتى تحصل على الاعتماد الكلي؛ حيث إن الاعتماد المبدئي يمكن أن يسحب من الجامعة في حال تبين عدم تطبيقها لجميع معايير الجودة، وأن تكون دراسة البكالوريوس والماجستير في مؤسسات التعليم الماليزية بنظام الانتظام الكلي بمقر الجامعة والتفرغ الكلي من جهة العمل، فيما تكون دراسة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الماليزية بمقر الجامعة.

وأعادت اللجنة الاعتراف بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – بمصر للمرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس" فقط- وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها وبالأنظمة المعتمدة من قبل الوزارة، وإقرار الالتحاق بالكليات الآتية فقط وهي كلية النقل البحري والتكنولوجيا، وكلية النقل الدولي واللوجستيات، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي. على أن تتم الدراسة بالبرامج الحاصلة على معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية وأن تكون الدراسة وفق الانتظام الكلي بالمقر الرئيسي للأكاديمية في أبي قير بالإسكندرية فقط.

وقررت اللجنة الاعتراف بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها وبالأنظمة المعتمدة من قبل الوزارة، والالتحاق ببرامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) فقط، مع قرارها بالتريث في اعتماد برامج البكالوريوس بالجامعة المذكورة؛ وذلك لحين تخرج الدفعة الأولى والتحقق من مدى معادلة المجلس الأعلى للجامعات المصرية للبرامج الدراسية.

واعترفت اللجنة بكل من North-Caucasus Federal University وSaint Petersburg Mining University بروسيا وأدرجتهما في قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة في روسيا وبالأنظمة المعتمدة من قبل الوزارة.  واعترفت اللجنة كذلك بكل من The New School University وPurdue University Northwest  بالولايات المتحدة الأمريكية وأدرجتهما في قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها في الولايات المتحدة الأمريكية وبالأنظمة المعتمدة من قبل الوزارة.

واستبدلت اللجنة مسمى Purdue University Calumet (Hammond) بالولايات المتحدة الأمريكية في قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مسماها الجديد وهو Purdue University Northwest؛ وذلك كونها اندمجت مع مؤسسة Purdue North Central  واعترفت اللجنة بـKyungpook National University  في كوريا الجنوبية وأدرجتها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها وبالأنظمة المعتمدة من قبل الوزارة، وذلك شريطة أن يتم دراسة الطب والتخصصات الصحية باللغة الإنجليزية وبالانتظام الكلي في المقر الرئيس للجامعة، وفي حالة التحاق الطلبة بالبرامج المزدوجة  (Double Degree)  يُشترط أن تكون مؤسسة التعليم العالي المرتبطة بالجامعة المذكورة موصى بالدراسة بها من قبل الوزارة.

وقررت اللجنة التريث في الاعتراف بمعهد الدوحة للدراسات العليا بدولة قطر؛ كونه حديث النشأة ولحين حصوله على الاعتمادات الدولية، ورفضت الاعتراف بـ John Cabot University في إيطاليا حيث إنها مؤسسة تعليم عال أمريكية، وليس لها أي مقر في الولايات المتحدة الأمريكية.

لقراءة القائمة كاملة على الموقع الإلكتروني لـ"الرؤية"

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 أكتوبر 2018

لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية تصدر قرارات جديدة

المزيد

09 يوليو 2017

"التعليم العالي" تعترف بعدد من الشهادات غير العمانية وترفض مؤسسات وهمية

المزيد

25 ديسمبر 2016

الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي غير العمانية.. ورفض معادلة شهادات أخرى

المزيد

14 أغسطس 2016

لجنة الاعتراف بـ"التعليم العالي" تعتمد برامج جديدة وترفض مؤسسات افتراضية ومؤهلات مزورة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الطيران العماني يحقق إنجازا بيئيا بخفض الانبعاثات

الاقتصاد - محلي

"أكسفورد للأعمال": التخطيط الاقتصادي السليم مكَّن السلطنة من خفض العجز رغم التحديات الخارجية

الاقتصاد - محلي

العوفي يطلع على تقنيات "الزراعة التكامية" في مزرعة الطاووس ببركاء

الاقتصاد - محلي

أجواء السلطنة تستقبل "الصردة" ولمدة 3 أيام

المحليات - أخبار

تخفيض توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2020

دولي - اقتصاد

بدء تأثيرات المنخفض الجوي على شمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار إماراتي جديد تجاه قطر

منوعات - من هنا وهناك

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

أول إصابة بكورونا بين العاملين في "كنتاكي"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة