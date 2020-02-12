لجنة الاعتراف بـ"التعليم العالي غير العمانية" تعترف بجامعة مصرية وتوقف دراسة القانون بالمغرب

مسقط - العمانية

أصدرت لجنة "الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية الصادرة منها" بوزارة التعليم العالي مؤخرا عددا من القرارات المهمة منها قرار يتعلق بأنظمة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الماليزية، وقرار مهم آخر يتعلق بإعادة الاعتراف بمؤسسة تعليم عالٍ بجمهورية مصر العربية وأيضًا وقف دراسة القانون مؤقتاً في الجامعات المغربية.

وسمحت اللجنة للطالب العماني بالالتحاق بالبرامج الحاصلة على الاعتماد الكلي (Full Accreditation) وعدم السماح له بالالتحاق بالبرامج الحاصلة على الاعتماد المبدئي (Provisional Accreditation) حتى تحصل على الاعتماد الكلي؛ حيث إن الاعتماد المبدئي يمكن أن يسحب من الجامعة في حال تبين عدم تطبيقها لجميع معايير الجودة، وأن تكون دراسة البكالوريوس والماجستير في مؤسسات التعليم الماليزية بنظام الانتظام الكلي بمقر الجامعة والتفرغ الكلي من جهة العمل، فيما تكون دراسة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الماليزية بمقر الجامعة.

وأعادت اللجنة الاعتراف بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – بمصر للمرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس" فقط- وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها وبالأنظمة المعتمدة من قبل الوزارة، وإقرار الالتحاق بالكليات الآتية فقط وهي كلية النقل البحري والتكنولوجيا، وكلية النقل الدولي واللوجستيات، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي. على أن تتم الدراسة بالبرامج الحاصلة على معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية وأن تكون الدراسة وفق الانتظام الكلي بالمقر الرئيسي للأكاديمية في أبي قير بالإسكندرية فقط.

وقررت اللجنة الاعتراف بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها وبالأنظمة المعتمدة من قبل الوزارة، والالتحاق ببرامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) فقط، مع قرارها بالتريث في اعتماد برامج البكالوريوس بالجامعة المذكورة؛ وذلك لحين تخرج الدفعة الأولى والتحقق من مدى معادلة المجلس الأعلى للجامعات المصرية للبرامج الدراسية.

واعترفت اللجنة بكل من North-Caucasus Federal University وSaint Petersburg Mining University بروسيا وأدرجتهما في قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة في روسيا وبالأنظمة المعتمدة من قبل الوزارة. واعترفت اللجنة كذلك بكل من The New School University وPurdue University Northwest بالولايات المتحدة الأمريكية وأدرجتهما في قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها في الولايات المتحدة الأمريكية وبالأنظمة المعتمدة من قبل الوزارة.

واستبدلت اللجنة مسمى Purdue University Calumet (Hammond) بالولايات المتحدة الأمريكية في قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مسماها الجديد وهو Purdue University Northwest؛ وذلك كونها اندمجت مع مؤسسة Purdue North Central واعترفت اللجنة بـKyungpook National University في كوريا الجنوبية وأدرجتها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها وبالأنظمة المعتمدة من قبل الوزارة، وذلك شريطة أن يتم دراسة الطب والتخصصات الصحية باللغة الإنجليزية وبالانتظام الكلي في المقر الرئيس للجامعة، وفي حالة التحاق الطلبة بالبرامج المزدوجة (Double Degree) يُشترط أن تكون مؤسسة التعليم العالي المرتبطة بالجامعة المذكورة موصى بالدراسة بها من قبل الوزارة.

وقررت اللجنة التريث في الاعتراف بمعهد الدوحة للدراسات العليا بدولة قطر؛ كونه حديث النشأة ولحين حصوله على الاعتمادات الدولية، ورفضت الاعتراف بـ John Cabot University في إيطاليا حيث إنها مؤسسة تعليم عال أمريكية، وليس لها أي مقر في الولايات المتحدة الأمريكية.

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