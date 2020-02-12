الأربعاء, 12 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

بلديّة مسقط تلتقي 50 بائعًا بسوق مطرح للارتقاء بالمستوى الصحي للخدمات

الأربعاء 12 فبراير 2020 08:09 م بتوقيت مسقط

PHOTO-2020-02-11-08-07-09
PHOTO-2020-02-11-08-07-10 (1)
PHOTO-2020-02-11-08-07-10 (2)
PHOTO-2020-02-11-08-07-10
PHOTO-2020-02-11-08-07-11 (1)
PHOTO-2020-02-11-08-07-11 (2)
PHOTO-2020-02-11-08-07-11

 

مسقط – الرؤية

نفّذت بلدية مسقط مُـمثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية برنامجا تثقيفيا وتوعويا استهدف 50 بائعا من باعة الأسماك في سوق الخضروات والفواكه والأسماك بولاية مطرح، وذلك بهدف رفع سقف الوعي الصحي بأساسيات تداول الأغذية لدى للعاملين في السوق.

تناول البرنامج تقديم إرشادات صحيّة بأساسيات تداول الأغذية، وإلقاء الضوء على الممارسات الصحية الجيدة في تقطيع الأسماك، والحفظ السليم لها، مع تحديد المشاكل المحتملة والمتعلقة بسلامة الغذاء بشكل عام، وبالأسماك على وجه الخصوص، والإشارة في الوقت نفسه إلى الممارسات الخاطئة والتي تجانب الصحة العامة وسلامة المعروضات عند تداول وحفظ الأغذية. كما تمّ خلال اللقاء بالباعة التعريف بالمفاهيم الأولية في طرق التعامل وجذب الزبون، وأهمية البيع ضمن حدود المواقع المخصصة للباعة، مع الاهتمام بتلك المواقع ونظافتها؛ لضمان ما يتم تقديمه لموائد المستهلكين.

 ودرّب الدكتور محمد بن سعيد البلوشي مفتش أغذية أول ببلدية مسقط، بائعي الأسماك عمليا على طرق الحفظ السليم للأسماك، مع التوعية بكيفية معرفة الفاسد منها عن طريق الفحص الأولي لها قبل عرضها على المستهلك.

وأبدى البائعون ردود فعل إيجابية؛ من حيث الحماس بالمشاركة في المعلومة، وكذلك تقبل الجديد من المعلومات، والتي من شأنها رفع سقف المعلومة الصحيّة لديهم، وتثمر بانعكاساتها إيجابًا على المستهلكين كذلك.

من جانبه أكّد الدكتور شوقي بن عبد الرحمن الزدجالي، مساعد مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية أنّ فكرة تنفيذ مثل هذه البرامج جاءت من منطلق اهتمام بلدية مسقط بفئة العاملين على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، إلى جانب رغبة البلدية في الارتقاء بالمستوى الصحي للخدمات وتقديم الدعم والمساندة للفئة التي استهدفها البرنامج، الأمر الذي يستدعي إيجاد نظام يتماشى مع السياسة العامة لمدينة مسقط، ويتوافق مع المظهر الحضاري للمدن العصرية. بالإضافة للارتقاء بالمستوى الصحي وتحقيق الجودة في مختلف الأنشطة المتعلقة بالغذاء.

وتواصل بلدية مسقط جهودها في تسخير مواردها وتقديم خدماتها  لتطوير قطاع الرقابة الصحية وتفعيل الإجراءات الاستباقية والبرامج الوقائية، للتأكيد على التقيُّد بالمواصفات ومعايير الجودة، بما فيها تلمُّس احتياجات المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك بما يسهم في تحقيق الاستدامة الصحية والبيئية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 أبريل 2016

مطرح مطرح مطرح...!

المزيد

03 يونيو 2015

بلدية ظفار: ضبط 49 بائعا متجولا وإتلاف 437 كيلو جراما من الأغذية غير الصالحة

المزيد

11 نوفمبر 2015

"بلدية ظفار" تضبط 84 بائعا متجولا في حملة تفتيشية

المزيد

05 أغسطس 2015

"بلدية ظفار" تضبط 57 بائعا متجولا مخالفا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"بودكاست الرؤية" يستعرض كتاب "نظام التفاهة" للفيلسوف الكندي آلان دونو

الصفحات المتخصصة - اذاعة وتلفزيون

الطيران العماني يحقق إنجازا بيئيا بخفض الانبعاثات

الاقتصاد - محلي

"أكسفورد للأعمال": التخطيط الاقتصادي السليم مكَّن السلطنة من خفض العجز رغم التحديات الخارجية

الاقتصاد - محلي

العوفي يطلع على تقنيات "الزراعة التكامية" في مزرعة الطاووس ببركاء

الاقتصاد - محلي

أجواء السلطنة تستقبل "الصردة" ولمدة 3 أيام

المحليات - أخبار

تخفيض توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2020

دولي - اقتصاد

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار إماراتي جديد تجاه قطر

منوعات - من هنا وهناك

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

أول إصابة بكورونا بين العاملين في "كنتاكي"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة