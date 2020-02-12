بلديّة مسقط تلتقي 50 بائعًا بسوق مطرح للارتقاء بالمستوى الصحي للخدمات

مسقط – الرؤية

نفّذت بلدية مسقط مُـمثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية برنامجا تثقيفيا وتوعويا استهدف 50 بائعا من باعة الأسماك في سوق الخضروات والفواكه والأسماك بولاية مطرح، وذلك بهدف رفع سقف الوعي الصحي بأساسيات تداول الأغذية لدى للعاملين في السوق.

تناول البرنامج تقديم إرشادات صحيّة بأساسيات تداول الأغذية، وإلقاء الضوء على الممارسات الصحية الجيدة في تقطيع الأسماك، والحفظ السليم لها، مع تحديد المشاكل المحتملة والمتعلقة بسلامة الغذاء بشكل عام، وبالأسماك على وجه الخصوص، والإشارة في الوقت نفسه إلى الممارسات الخاطئة والتي تجانب الصحة العامة وسلامة المعروضات عند تداول وحفظ الأغذية. كما تمّ خلال اللقاء بالباعة التعريف بالمفاهيم الأولية في طرق التعامل وجذب الزبون، وأهمية البيع ضمن حدود المواقع المخصصة للباعة، مع الاهتمام بتلك المواقع ونظافتها؛ لضمان ما يتم تقديمه لموائد المستهلكين.

ودرّب الدكتور محمد بن سعيد البلوشي مفتش أغذية أول ببلدية مسقط، بائعي الأسماك عمليا على طرق الحفظ السليم للأسماك، مع التوعية بكيفية معرفة الفاسد منها عن طريق الفحص الأولي لها قبل عرضها على المستهلك.

وأبدى البائعون ردود فعل إيجابية؛ من حيث الحماس بالمشاركة في المعلومة، وكذلك تقبل الجديد من المعلومات، والتي من شأنها رفع سقف المعلومة الصحيّة لديهم، وتثمر بانعكاساتها إيجابًا على المستهلكين كذلك.

من جانبه أكّد الدكتور شوقي بن عبد الرحمن الزدجالي، مساعد مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية أنّ فكرة تنفيذ مثل هذه البرامج جاءت من منطلق اهتمام بلدية مسقط بفئة العاملين على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، إلى جانب رغبة البلدية في الارتقاء بالمستوى الصحي للخدمات وتقديم الدعم والمساندة للفئة التي استهدفها البرنامج، الأمر الذي يستدعي إيجاد نظام يتماشى مع السياسة العامة لمدينة مسقط، ويتوافق مع المظهر الحضاري للمدن العصرية. بالإضافة للارتقاء بالمستوى الصحي وتحقيق الجودة في مختلف الأنشطة المتعلقة بالغذاء.

وتواصل بلدية مسقط جهودها في تسخير مواردها وتقديم خدماتها لتطوير قطاع الرقابة الصحية وتفعيل الإجراءات الاستباقية والبرامج الوقائية، للتأكيد على التقيُّد بالمواصفات ومعايير الجودة، بما فيها تلمُّس احتياجات المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك بما يسهم في تحقيق الاستدامة الصحية والبيئية.