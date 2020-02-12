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أجواء السلطنة تستقبل "الصردة" ولمدة 3 أيام

الأربعاء 12 فبراير 2020 06:50 م بتوقيت مسقط

أجواء السلطنة تستقبل "الصردة" ولمدة 3 أيام

 

الرؤية - خاص

تتأثر أجواء شمال السلطنة، ومنطقة الخليج حاليا بموجة برد قارس، وانخفاض قياسي في درجات الحرارة.

وتظهر الصور الجوية اليوم الأربعاء، عبور موجة أخدود جوي سريع لأجواء شمال السلطنة، مع فرص أمطار متفرقة، مع تقدم كتلة هوائية باردة من رياح شمالية غربية بشكل تدريجي تؤدي لانخفاض درجات الحرارة.

وتؤثر الكتلة القطبية الباردة على الشام والعراق ومعظم دول الخليج، وتوقع خبراء الأرصاد وصول درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة مع نهاية الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن تشهد أجواء السلطنة اليوم ولمدة 3 أيام مقبلة موجة شديدة البرودة، تزامنا مع تأثر أواء السلطنة بمنخفض جوي.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد محافظات السلطنة الشمالية انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة خاصة على المحافظات الشمالية، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية، وتكون الصقيع وسقوط البرد على المناطق المرتفعة.

وشهد العراق تساقطا تاريخيا للثلوج في حالة شديدة الندرة، لم تحدث منذ بداية القرن العشرين، حيث يتوقع أن تسقط الثلوج على العاصمة العراقية بغداد، إلا أن عموم غرب وشمال غرب العراق سيشهد تساقطا كثيفا للثلوج.

ويطلق كثير من العمانيين على موجة البرد الشديدة اسم (الصردة)، والصَّرْدُ والصَّرَدُ هو البرد وقيل البرد الشديد، ويقال أن كلمة "صَرَد" أصلها فارسي بمعنى البرد وهي معربة.

 

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