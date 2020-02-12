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قرار وزاري بمنع دخول وخروج الإرساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة البري

الأربعاء 12 فبراير 2020 10:21 ص بتوقيت مسقط

قرار وزاري بمنع دخول وخروج الإرساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة البري

 

مسقط – الرؤية  

أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا ينص على منع دخول وخروج الارساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة البري .

و نص القرار الوزاري  بمنع دخول وخروج الارساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة البري ويستثنى من ذلك دخول الارساليات السمكية الواردة من محافظة مسندم الى محافظات السلطنة ، ويعمل به من تاريخ نشره في  الجريدة الرسمية

وجاء  القرار إستنادا الى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004 والى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019  والى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94 والى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107/2008

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#قرار #وزاري

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