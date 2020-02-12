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سموه يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات

السيد فهد: السلطنة تُسخِّر ما يلزم للنهوض بقطاع الشباب باعتباره من الركائز الأساسية للتنمية الشاملة

الأربعاء 12 فبراير 2020 08:43 ص بتوقيت مسقط

السيد فهد: السلطنة تُسخِّر ما يلزم للنهوض بقطاع الشباب باعتباره من الركائز الأساسية للتنمية الشاملة

 

◄ السلطنة تستضيف لأول مرة مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات "مينا 2020"

◄ بحث سبل دعم مجالات التعاون بين السلطنة والاتحاد الدولي للسيارات

مسقط- العمانية

استقبل صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس الثلاثاء سعادة جيان تُود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، الذي يزور السلطنة حالياً، والوفد المُرافق لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينا" 2020م الذي يُقام للمرة الأولى في مسقط بمشاركة عشرين دولة.

وبعد أن رحَّب صاحب السُّمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بالضيف والوفد المرافق له، أعرب سموه عن تقدير السلطنة للدور الذي يقوم به الاتحاد الدولي للسيارات في مجال تعزيز التواصل بين الشعوب من خلال تنظيم البطولات الدولية التي يتنافس فيها الشباب من مختلف دول العالم والقائمة على نزاهة المنافسة وسلامة المتسابقين، مؤكدًا سُّموه أنَّ السلطنة تُسخِّر ما يلزم للنهوض بقطاع الشباب باعتباره من الركائز الأساسية للتنمية الشاملة. تمَّ خلال المُقابلة بحث سبل دعم مجالات التعاون بين السلطنة والاتحاد الدولي للسيارات، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة، ومن جانبه أعرب سعادة جيان تُود عن اعتزازه والوفد المرافق له بهذه الزيارة، وتقدير الاتحاد الدولي للسيارات لتعاون السلطنة المستمر والإيجابي مع الهيئات الرياضية الدولية، ومقدرا الجهود الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر، واستضافة السلطنة لسباقات السيارات باعتبارها فرصة مناسبة للتعريف بما أنجزته عُمان خلال نصف قرن من الزمان، وما حققته من بنية أساسية مكتملة، كما أشاد سعادته بأهمية اللقاءات التي يجريها مع معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية والمسؤولين عن هذا القطاع في السلطنة.

حضر المقابلة معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية والعميد سالم بن علي المسكري رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسيارات والعميد جمال بن سعيد الطائي نائب رئيس الجمعية العمانية للسيارات .. كما حضر المقابلة الدكتور محمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجراهام ستوكر نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.

الكلمات المفتاحية
#السلطنة #الشباب #للتنمية

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