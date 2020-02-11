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الاتحاد السوداني يُعقِّد موقف "بكري المدينة" ويؤجل قيده في قائمة ظفار

الثلاثاء 11 فبراير 2020 08:45 م بتوقيت مسقط

الاتحاد السوداني يُعقِّد موقف "بكري المدينة" ويؤجل قيده في قائمة ظفار

 

الرؤية - وليد الخفيف

كشفت تقارير صحفية سودانية رفض الاتحاد السوداني لكرة القدم إرسال البطاقة الدولية للاعب بكري المدنية للقيد في قائمة نادي ظفار حامل لقب الدوري، ووصفت التقارير الرد السوداني بالصادم.

وخاطب الاتحاد العماني لكرة القدم نظيره السوداني بشأن الاستفسار عن العقوبة الموقعة على بكري المدنية، وتضمّن الخطاب الدعوة إلى رفع العقوبة عن اللاعب والسماح بانضمامه رسميًا لظفار الذي يحتاج لخدماته في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، غير أنّ رد الاتحاد السوداني جاء بالرفض مؤكدًا سريان العقوبة الموقعة على اللاعب داخليًا وخارجيًا.

 وقضى الاتحاد السوداني في 27 أغسطس 2019 بإيقاف اللاعب لمدة ستة أشهر و10 مباريات رسمية، في أعقاب رفضه الانضمام لمنتخب بلاده بحسب ما كشفت الصحف السودانية.

وأكدت مصادر لـ"الرؤية" أنّ العقوبة الموقعة على اللاعب مسجلة في بطاقته، الأمر الذي يقف حجر عثرة أمام أي نادٍ سوداني أو أي اتحاد خارجي لتسجيله.

وأعير اللاعب بكري المدينة الملقب بـ "العقرب" من نادي المريخ السوداني إلى القوة الجويّة العراقي غير أنّه لم يلعب أي مباراة مع الفريق العراقي، الذي بدوره أعاره لظفار لمدة ستة أشهر.

من جانبه وبعد تعثر قيده في كشوف نادي ظفار خاطب بكري المدينة اتحاد بلاده برسالة "استعطاف"على أمل رفع العقوبة، والاكتفاء بالعقوبة السابقة التي وقعت عليه، وتعهّد بالانضمام لمنتخب بلاده حال تمّ استدعاؤه من قبل المدير الفني الفرنسي فيلود، غير أنّ الاتحاد السوداني مازال مصرا على موقفه حتى الآن.

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