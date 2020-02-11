"برانكو" يبدأ مشواره مع الأحمر العماني باستدعاء 26 لاعبًا

- المنتخب يستعد للعب مع نيوزيلاندا مباراة ودية

- استبعاد المحترفين ولاعبي ظفار والنهضة والعروبة

الرؤية: وليد الخفيف

يستعد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لافتتاح مشواره الفعلي مع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، باستدعاء 26 لاعبًا للمعسكر الداخلي الذي سيقام في مسقط خلال الفترة من 16 وحتى 18 من نوفمبر الجاري بقصد انتقاء بعض العناصر لتعزيز القائمة النهائية الجاري تحضيرها للجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 بالصين.

وأعلن برانكو في مؤتمر صحفي عقد أمس بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد السيب عن القائمة التي ضمت كلا من: أحمد فرج الرواحي ( السيب) وباسل بن عبد الله الرواحي ( السيب) ومحمد رمضان العامري ( مسقط) وعبدالعزيز بن مبارك الغيلاني( السيب)، وأمجد بن عبد الله الحارثي ( السيب)، وحاتم سلطان الروشدي ( السيب)، وإبراهيم صالح المخيني( النصر) ، وغانم بن رمضان الحبشي ( النصر) وعمر بن عادل أحمد ( النصر)، ومحمد الذيب البوسعيدي ( نادي عمان) وأرشد بن سعيد العلوي ( نادي عمان) ، وعبدالله بن مبارك المشايخي ( نادي عمان)، وحسني مبارك الهنائي ( بهلاء)، ويونس دهيم الريامي ( بهلاء) وخالد بن خليفه الهاجري ( بهلاء)، وسعود علي الحبسي( مسقط)، وعبس بن محمد الهشامي ( مسقط)، ووجدي بن خميس اللمكي ( صحم) وخليفة الجهوري ( صحم)، وعبدالمجيد سعيد شماس ( الاتحاد)، وعمران الحيدي ( فنجاء) وحسن أحمد العجمي ( صحار)، وعمار الرشيدي ( السويق)، وأيمن بن درويش البريكي ( الرستاق)، ومحمد مبارك الغافري ( الرستاق)، وأحمد بن خلفان السيابي ( الرستاق).

وكشف برانكو خلال المؤتمر الصحفي عن خطة إعداد المنتخب الأول، فمن المقرر أن يدخل الأحمر معسكرا ثانيا في الفترة من 23 إلى 25 من نوفمبر الجاري باستدعاء اللاعبين الذين شملتهم القائمة الأخيرة، وتقييم كل اللاعبين تمهيدًا لاختيار القائمة المثالية بحسب المعايير التي وضعها المدرب لملاقاة أفغانستان.

وقال برانكو: "سنبدأ الأسبوع القادم معسكر المنتخب ومشاهدة إمكانات اللاعبين عن قرب، والتدريب سيكون على فترتين تتخللها اجتماعات فنية مع اللاعبين، خلال الفترة الماضية تابعت مباريات الدوري وأعجبت بمستوى السيب وظفار".

وأضاف: "لم نستدعِ لاعبين من ظفار والنهضة والعروبة لارتباطهم بمباريات الكأس الغالية، ولم استدعِ اللاعبين المحترفين نظرًا لحاجة أنديتهم لخدماتهم".

وقال برانكو إنّ المنتخب سيخوض تجربة ودية أمام نظيره النيوزيلندي في مارس القادم، وتبدو مفيدة من الناحية الفنية نظرًا لقوة المنافس، والابتعاد عن المباريات الودية مع منتخبات ضعيفة، لذا فالمباراة القادمة ستحدد بشكل كبير إمكانات عدد من اللاعبين، وستكون فرصة سانحة لتطبيق فكرنا واستراتيجيّتنا.