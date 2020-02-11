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دراسة: أكثر من ثُلث الأطفال يعبرون عن أنفسهم بسهولة على الإنترنت

الثلاثاء 11 فبراير 2020 08:31 م بتوقيت مسقط

دراسة: أكثر من ثُلث الأطفال يعبرون عن أنفسهم بسهولة على الإنترنت

 

ترجمة - رنا عبدالحكيم

كشفتْ صحيفة "إندبندنت" إن دراسة جديدة كشفت عن قدرة الأطفال في التعبير عن أنفسهم وعلى طبيعتهم أكثر في الفضاء الإلكتروني.

وقالتْ الصحيفة إنه ووفقًا لمسح جديد، فإن 38% من الأطفال يرون أن الإنترنت مكانٌ آمن للاسكتشاف والنمو، وتواجه المنصات الاجتماعية ضغوطًا متزايدة لحماية المستضعفين عبر الإنترنت.

وقالتْ إحدى المجموعات البرلمانية البريطانية: رغم أن وسائل التواصل الاجتماعي لديها القدرة على التأثير إيجابًا في حياة الشباب، إلا أنَّ الآثار السلبية تشمل عزل الشباب الذين يعانون من اعتلال الصحة العقلية، وتعريضهم للتنمر عبر الإنترنت والتأثير على احترام الذات وشكل الجسم المثالي.

وقال واحد من كل سبعة من الشباب الذين شملهم الاستطلاع، إنه كان من السهل بالنسبة للأفراد أن يكونوا مسيئين عبر الإنترنت؛ مما أدى بنسبة 62% إلى توخي الحذر بشأن ما يشاركونه.

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد ما يقرب من 49% أن الإنترنت يُسهم في تشكيل هويتهم ويساعدهم على الشعور بالوحدة أقل.

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