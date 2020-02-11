الثلاثاء, 11 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

تتركز في منطقة سوق قريات وحي الظاهر والجنين والمعلاه ودغمر

"ديم" ردا على "الرؤية": إجراءات عاجلة لتأهيل شبكات المياه في قريات لاستدامة الخدمة

الثلاثاء 11 فبراير 2020 07:28 م بتوقيت مسقط

111
محطات
3

 

مسقط – الرؤية

تلقَّت "الرؤية" ردًّا من الهيئة العامة للمياه "ديم" على خبر نُشِر في الثاني من فبراير الجاري، تحت عنوان (أهالي قريات يشكون الانقطاع المتكرر للمياه.. وانفجار الأنابيب "المتهم الرئيسي")؛ وأوضحت أن "ديم" اتخذت عدة إجراءات  للحد من انكسارات خطوط المياه، وانقطاع الخدمة عن المشتركين، وضمان استمرارية تزويدهم بمياه الشرب النقية ذات الجودة العالية المُطابِقة للمواصفات والمقاييس العالمية، وبصفة مستدامة؛ تماشيًا مع رؤية "ديم" في أن تكون "مؤسسة خدمية رائدة تطبق أفضل الممارسات العالمية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للسلطنة"، وتعزيزا لركيزة أن تكون مؤسسة تركز على خدمات المشتركين وتسعى لتحقيق رضاهم.

وقالت الهيئة: تمَّ البدء في تأهيل شبكات المياه الرئيسية التي تتركَّز بها الكسورات والبلاغات، كما تمَّ حصر الشبكات المتأثرة وتضمينها ضمن خطة تأهيل الشبكات السنوية للعام 2020، والتي تتركز بمنطقة سوق قريات وحي الظاهر والجنين والمعلاه ودغمر. وقد تمَّ جلب عروض أسعار وبدء التفويض لتأهيل 460 متراً بسوق قريات.

وقامت الهيئة بتغيير نوعية أنابيب المياه التي تزيد بها الكسورات بالشبكة القديمة بنوعية تتحمل ضغوطات أعلى، إلى جانب طلب دراسة مستعجلة لأنابيب شبكة المياه بالولاية من لجنة المقاييس واعتماد المواد بالهيئة لمعرفة أسباب حدوث التسربات من خطوط المياه نوع (HDPE)، وكذلك تركيب مخفضات الضغط في شبكات المياه لتقليل نسبة الانكسارات، مع مراعاة وصول الخدمة لجميع المشتركين بالولاية، كما تم استبدال ما يقارب الـ6000 متر من التوصيلات المنزلية وإعادة تعديل أوضاعها خلال العام 2019، وتعميق أنابيب التوصيلات المنزلية للأعماق المناسبة حسب المواصفات للأماكن التي توجد بها توصيلات تتطلب تعميقها، وكذلك تقسيم شبكات المياه بولاية قريات إلى مناطق قياس ليسهل التحكم في ضغط المياه بالشبكة؛ وبالتالي التحكم في فاقد المياه.

وأشارت الهيئة إلى استخدام تقنية الأقمار الصناعية للكشف عن تسربات المياه، إضافة إلى أعمال تتبع التسربات المرئية وغير المرئية من قبل فريق الكشف عن فاقد المياه، إلى جانب تنبيه الجهات ذات العلاقة بضرورة وضع أنابيب حماية للتوصيلات المنزلية في حالة تقاطع التوصيلات مع رصف الطرقات الجديدة، وكذلك تنبيه وتقديم بلاغات ضد الشركات الأخرى العاملة بالمنطقة على توصيل الخدمات الأخرى، والتي تسببت بكسورات لأصول الهيئة ومحاسبتها وفق نظم الهيئة.

وفي ختام ردها، وجهت الهيئة الشكر إلى المشتركين في ولاية قريات على تعاونهم الدائم مع "ديم" خلال فترة التحسينات التي تتم على شبكات وخطوط المياه في الولاية، وأكدت أن جميع الأعمال التي تتم في ولاية قريات ومختلف ولايات ومحافظات السلطنة يجري تنفيذها وفقاً لدراسات وخطط إستراتيجية تضمن موثوقية تقديم الخدمة واستدامتها للمشتركين.

الكلمات المفتاحية
#قريات #المياه #عمان #ديم #مسقط

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 يونيو 2015

إجراءات عاجلة لحل أزمة المياه بمسقط.. وبدء تشغيل "الغبرة" الشهر المقبل

المزيد

22 ديسمبر 2019

"ديم" تستعرض مستجدات مشروع شبكات المياه في الحمراء.. غدا

المزيد

26 ديسمبر 2017

"ديم" تفتتح عددًا من مشاريع شبكات المياه بمسقط والداخلية

المزيد

18 سبتمبر 2019

"ديم" تستعرض مشاريع شبكات توزيع المياه في السيب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التراث والثقافة" توقع اتفاقية مسح وتوثيق وتصنيف ودراسة النيازك العمانية

المحليات - أخبار

"ديم" ردا على "الرؤية": إجراءات عاجلة لتأهيل شبكات المياه في قريات لاستدامة الخدمة

الاقتصاد - محلي

"الزراعة" توصي باتخاذ إجراءات الحد من انتشار "مكنسة الساحرة"

الاقتصاد - محلي

"المركزي": زيادة طفيفة في الإيرادات العامة إلى 10.41 مليار ريال.. وترشيد في المصروفات الجارية

الاقتصاد - محلي

"سندان للتطوير" تطلق أول مجمع سكني على شاطئ الأشخرة بتكلفة 6 ملايين ريال

الاقتصاد - محلي

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة.. اليوم

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

من ضمنها وفاة السلطان قابوس .. أبرز 10 أحداث في يناير 2020

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة