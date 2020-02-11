"ديم" ردا على "الرؤية": إجراءات عاجلة لتأهيل شبكات المياه في قريات لاستدامة الخدمة

مسقط – الرؤية

تلقَّت "الرؤية" ردًّا من الهيئة العامة للمياه "ديم" على خبر نُشِر في الثاني من فبراير الجاري، تحت عنوان (أهالي قريات يشكون الانقطاع المتكرر للمياه.. وانفجار الأنابيب "المتهم الرئيسي")؛ وأوضحت أن "ديم" اتخذت عدة إجراءات للحد من انكسارات خطوط المياه، وانقطاع الخدمة عن المشتركين، وضمان استمرارية تزويدهم بمياه الشرب النقية ذات الجودة العالية المُطابِقة للمواصفات والمقاييس العالمية، وبصفة مستدامة؛ تماشيًا مع رؤية "ديم" في أن تكون "مؤسسة خدمية رائدة تطبق أفضل الممارسات العالمية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للسلطنة"، وتعزيزا لركيزة أن تكون مؤسسة تركز على خدمات المشتركين وتسعى لتحقيق رضاهم.

وقالت الهيئة: تمَّ البدء في تأهيل شبكات المياه الرئيسية التي تتركَّز بها الكسورات والبلاغات، كما تمَّ حصر الشبكات المتأثرة وتضمينها ضمن خطة تأهيل الشبكات السنوية للعام 2020، والتي تتركز بمنطقة سوق قريات وحي الظاهر والجنين والمعلاه ودغمر. وقد تمَّ جلب عروض أسعار وبدء التفويض لتأهيل 460 متراً بسوق قريات.

وقامت الهيئة بتغيير نوعية أنابيب المياه التي تزيد بها الكسورات بالشبكة القديمة بنوعية تتحمل ضغوطات أعلى، إلى جانب طلب دراسة مستعجلة لأنابيب شبكة المياه بالولاية من لجنة المقاييس واعتماد المواد بالهيئة لمعرفة أسباب حدوث التسربات من خطوط المياه نوع (HDPE)، وكذلك تركيب مخفضات الضغط في شبكات المياه لتقليل نسبة الانكسارات، مع مراعاة وصول الخدمة لجميع المشتركين بالولاية، كما تم استبدال ما يقارب الـ6000 متر من التوصيلات المنزلية وإعادة تعديل أوضاعها خلال العام 2019، وتعميق أنابيب التوصيلات المنزلية للأعماق المناسبة حسب المواصفات للأماكن التي توجد بها توصيلات تتطلب تعميقها، وكذلك تقسيم شبكات المياه بولاية قريات إلى مناطق قياس ليسهل التحكم في ضغط المياه بالشبكة؛ وبالتالي التحكم في فاقد المياه.

وأشارت الهيئة إلى استخدام تقنية الأقمار الصناعية للكشف عن تسربات المياه، إضافة إلى أعمال تتبع التسربات المرئية وغير المرئية من قبل فريق الكشف عن فاقد المياه، إلى جانب تنبيه الجهات ذات العلاقة بضرورة وضع أنابيب حماية للتوصيلات المنزلية في حالة تقاطع التوصيلات مع رصف الطرقات الجديدة، وكذلك تنبيه وتقديم بلاغات ضد الشركات الأخرى العاملة بالمنطقة على توصيل الخدمات الأخرى، والتي تسببت بكسورات لأصول الهيئة ومحاسبتها وفق نظم الهيئة.

وفي ختام ردها، وجهت الهيئة الشكر إلى المشتركين في ولاية قريات على تعاونهم الدائم مع "ديم" خلال فترة التحسينات التي تتم على شبكات وخطوط المياه في الولاية، وأكدت أن جميع الأعمال التي تتم في ولاية قريات ومختلف ولايات ومحافظات السلطنة يجري تنفيذها وفقاً لدراسات وخطط إستراتيجية تضمن موثوقية تقديم الخدمة واستدامتها للمشتركين.