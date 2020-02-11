الثلاثاء, 11 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

إشارات راديوية تأتي من الفضاء البعيد.. هل هناك بشر؟

الثلاثاء 11 فبراير 2020 06:35 م بتوقيت مسقط

إشارات راديوية تأتي من الفضاء البعيد.. هل هناك بشر؟

 

 

ترجمة – رنا عبد الحكيم

يقول العلماء إن هناك إشارة راديو غامضة تأتي من أعماق الفضاء و يبدو أنها تتكرر في نمط معين، على ما ذكرت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية.

واكتشف الباحثون بالفعل عددًا من الانفجارات الراديوية السريعة التي نشأت من أعماق الفضاء. لقد رأوا حتى أن أعدادًا محدودة منهم تتكرر.

لكن الانطلاقة الجديدة، التي رصدها العلماء باستخدام التلسكوب في كندا والتي تم وصفها في بحث مبكر نشر على الإنترنت، هي المرة الأولى التي يرى فيها الباحثون الانفجارات تظهر في نمط منتظم يمكن التنبؤ به.

وليس لدى الفلكيين أي تفسير مؤكد لهذه الإشارات، يوجد حقيقة محددة فقط وهي أن هذه الإشارات يجب أن تكون قادمة من مكان شديد التطرف وغير عادي. شملت التفسيرات المقترحة كل شيء بدء من الحضارات الغريبة التي ترسل لنا رسائل وانتهاء بنجم يسقط في حفرة سوداء، ولكن حقيقة أن الرسائل تتكرر قد دفعت بعض العلماء إلى التفكير في اتجاهات مختلفة.

تظهر هذه الإشارات في دورة مدتها 16 يومًا يرى ظهورها ثم تختفي قبل أن تفعل الشيء نفسه مرة أخرى. على مدار الدورة، ستظهر الإشارات بشكل مكثف لمدة أربعة أيام تشهد إشارة قادمة كل ساعة أو أكثر، ثم ستظل هادئة لمدة 12 يومًا.

ويقول الباحثون إنه يبدو أنه يأتي من حافة مجرة ​​حلزونية ضخمة تبعد حوالي 500 مليون سنة ضوئية. ولكن هناك القليل من الأدلة الأخرى حول المكان الذي يمكن أن تأتي منه أو العمليات التي ربما أدت إلى ذلك.

حقيقة أن التكرار على مدى فترة يمكن التنبؤ بها يمكن أن توحي بأنها تأتي من نظام ثنائي، لأن الكائنات الأخرى في الفضاء التي تظهر خصائص متشابهة تميل إلى أن تكون أنظمة ثنائية، أيضًا. يقول الباحثون إن الجسم يمكن أن يتأرجح بواسطة نجم أو ثقب أسود، وقد تكون الانفجارات الدورية مؤشرا على أن الكائن يواجهنا خلال تلك الأوقات. وقد يكون من المحتمل أيضًا أن الرياح أو اضطرابات المد والجزر الناتجة عن الثقب الأسود تسد الإشارة خلال الفترات الصامتة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 يناير 2019

رصد إشارات لاسلكية جديدة غامضة قادمة من الفضاء

المزيد

17 يناير 2018

"تنظيم الاتصالات" تفتتح محطة مراقبة راديوية للخدمات الفضائية

المزيد

04 مارس 2018

100 طالب من مدرسة عباد بن بشر بعبري يزورون قاعدة سعيد بن سلطان البحرية

المزيد

08 مارس 2015

مدرسة عباد بن بشر للتعليم الأساسي بعبري تكرم 51 من الطلبة المجيدين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"المركزي": زيادة طفيفة في الإيرادات العامة إلى 10.41 مليار ريال.. وترشيد في المصروفات الجارية

الاقتصاد - محلي

"سندان للتطوير" تطلق أول مجمع سكني على شاطئ الأشخرة بتكلفة 6 ملايين ريال

الاقتصاد - محلي

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة.. اليوم

المحليات - أخبار

هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول ومخاوف من سقوط قتلى وجرحى

دولي - أخبار

عدد ضحايا "كورونا القاتل" يرتفع إلى 1016

دولي - أخبار

شارع باسم السلطان قابوس في الكويت

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

من ضمنها وفاة السلطان قابوس .. أبرز 10 أحداث في يناير 2020

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة