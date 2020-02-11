"فورين بوليسي": على أفريقيا إنهاء اتفاقيات "لا جدوى لها" مع أوروبا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

في 31 يناير، غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، حيث أنهت ما يقرب من ثلاث سنوات من المفاوضات الشائكة التي استهلكت الكثير من الوقت والجهد. ومع هذا لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي رسم مسار للمضي قدماً مع المملكة المتحدة في مهلة محددة. تواجه بروكسل الآن مهلة أخرى يمكن أن تعيد تحديد مكانها في العالم: اتفاقية الإطار للاتحاد الأوروبي مع 79 بلداً من دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ ستنتهي صلاحيتها في 29 فبراير.

في حين أن توسيع الشروط ببساطة سيكون مناسبا للاتحاد الأوروبي، فإن السياق العالمي الآن بعيد كل البعد عن عام 2000 عندما وقعت اتفاقية كوتونو مع مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ في بنين. ينبغي على رؤساء الدول الإفريقية إعادة النظر فيما إذا كان من الحكمة أن يظلوا طرفا في ترتيب لا يساعدهم على تحقيق أهدافهم التنموية ويقوض مشروع التكامل الأفريقي بل حتى لا يحترمهم كشركاء متساويين.

إن الرؤى الأفريقية لقارة متكاملة ذات تضامن سياسي ورخاء مترابط قديمة قدم إنهاء الاستعمار، ولكن حتى وقت قريب كانت هناك مؤشرات قليلة على أنها تسير في الاتجاه الصحيح. في عام 2018، تبنى الاتحاد الأفريقي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وهي أكبر اتفاقية تجارية أبرمت منذ منظمة التجارة العالمية في عام 1995. بأكثر من 2.5 تريليون دولار، فإن اقتصاد الاتحاد الأفريقي هو ما يقرب من حجم الاقتصادات البريطانية والفرنسية التي تحتل المرتبة السادسة والسابعة في العالم. يبدأ التداول في السوق القارية الموحدة للسلع والخدمات في الأول من يوليو، عندما تقوم معظم الدول الثلاثين المصدقة بإلغاء التعريفات على 90% على الأقل من منتجاتها وتخفيض التعريفة تدريجياً إلى 3% بحد أقصى بحلول عام 2035.

هناك تطوير قائم بالتوازي مع تحرير التجارة وإبرام معاهدة حول حرية التنقل في جميع أنحاء القارة، والتي تمهد معًا الطريق لاتحاد جمركي وتعطي زخمًا سياسيًا لمشروع جواز سفر الاتحاد الأفريقي، والذي سيتيح السفر بدون تأشيرة بين أعضاء الاتحاد الأفريقي البالغ عددهم 55 دولة. من المتوقع أن تعمل هذه التطورات على تعزيز التصنيع والصادرات، وتقليص الحواجز غير التعريفية وأوقات النقل، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع الاقتصاد القائم على السلع الأساسية، وخلق فرص العمل، وخفض أسعار السلع والخدمات، وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، وزيادة التجارة بين القارات.

كل تلك الخطوات تبشر بعهد جديد؛ حيث يمكن للاتحاد الأفريقي في النهاية الاستفادة من نفوذه الاقتصادي الجماعي في علاقاته السياسية مع بقية العالم. لقد حان الوقت للقادة الأفارقة لتقييم علاقاتهم الحالية بالاتحاد الأوروبي ودراسة ما إذا كان يساعد الاتحاد الأفريقي على تحقيق رؤيته لجدول أعماله لعام 2063، وهي خطة إستراتيجية مدتها 50 عامًا لها أهداف مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 التي تم تبنيها في 2015.

وبينما ينظر القادة الأفارقة في خيارات اتفاق ما بعد كوتونو، يجب عليهم أن يزنوا مزايا الاستمرارية مقابل التقدم غير المرضي في التنمية في ضوء الأدلة على أن أولويات الاتحاد الأوروبي للتنمية الأفريقية لا تتوافق مع المناطق الأكثر احتياجاً للقارة. تسعى المؤسسة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ من أجل التنمية الزراعية، ظاهريًا، إلى "تعزيز الأمن الغذائي والمرونة والنمو الاقتصادي الشامل في إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ من خلال الابتكارات في مجال الزراعة المستدامة"، ومع ذلك فإن الحلول التي تقدمها ستكون التصورات تحسينات هامشية، وليست تغييرات تحويلية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، من جانبه، أنه يسمع الاتحاد الأفريقي. وقامت رئيس المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لين برحلة رمزية مهمة إلى مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بعد أسبوع من توليها المنصب في ديسمبر 2019. وقد حصلت على حزمة مساعدات بقيمة 188 مليون دولار للبرامج الصحية والأنظمة الانتخابية والسياسات البيئية ومبادرات التنمية الاقتصادية لدعم رسالتها التي مفادها أن الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر من مجرد مصدر للنشرات من الآن فصاعدا: "الاتحاد الأفريقي شريك أعتمد عليه وأتطلع إلى العمل بروح شراكة حقيقية متساوية".

إن السماح بانتهاء الشراكة بدلاً من محاولة تجديدها من شأنه أن يجبر على إعادة الضبط، تمامًا كما حدث مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن هناك يمكن للاتحاد الإفريقي إشراك الاتحاد الأوروبي على المستوى الثنائي، ويلعب مع قلق الأخير بشأن النفوذ الصيني والروسي على قارة يشعر فيها يحق له الأسبقية. عندها فقط يمكن عقد القمة السادسة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، التي ستعقد في وقت لاحق من هذا العام، على قدم المساواة.