"فايننشال تايمز": المستقبل لا الماضي.. وجهة أيرلندا لتجاوز الاضطرابات

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ترى صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الإنجاز التاريخي لشين فين في انتخابات أيرلندا يحمل أصداء الاضطرابات السياسية في أماكن أخرى من أوروبا، حيث يفشل العديد من أحزاب الوسط الرئيسية في إقناع الناخبين بأنهم ما زالوا لائقين.

لكن حالة أيرلندا هنا مختلفة. فالقوميون اليساريون في أيرلندا ليسوا من النشطاء الانتهازيين، لكنهم جزء كبير من نسيج التاريخ الأيرلندي مثل حزبي فيانا فيل وفاين جايل، الحزبين الحاكمين في يمين الوسط التقليديين. يتضمن ذلك التاريخ صلات شين فين بالإرهاب القومي في الشمال؛ كان الحزب لفترة طويلة ليس أكثر من مجرد لسان حال للجيش الجمهوري الأيرلندي. وقد دفع هذا الأحزاب الأخرى إلى استبعاد تشكيل تحالف معها.

انه الوقت المثالي لأيرلندا للتقدم الى الامام. شريطة أن يتمكن حزب "شين فين "من إثبات انفصاله وابتعاده عن طريق العنف وإثبات أن الجيش الجمهوري الأيرلندي لم يعد يسيطر على صانعي السياسة، فلا ينبغي أن يكون هناك طوق يمنعه من محاولة الاتفاق على أساس للحكومة مع أطراف أخرى.

سيكون دخول حزب " شين فين" إلى الحكومة حدثًا زلزاليًا، فللمرة الأولى سيكون الحزب المؤيد للوحدة الأيرلندية، في السلطة في الشمال والجنوب من الحدود. لكن في حين اعتبر ربع الناخبين "شين فين" كأول تفضيلاتهم، إلا أن دفعها لإجراء استفتاء على الوحدة الأيرلندية، التي عارضها خصومها، لم يكن مشكلة كبيرة في الحملة الانتخابية.

بدلاً من ذلك، يبدو أن ناخبي "شين فين" قد دعموا الحزب على أساس برنامجه الاقتصادي والاجتماعي اليساري. وهذا يبرز المفارقة الكبيرة لأيرلندا، وهي دولة تمتعت بنمو مذهل للحاق بالركب في العقود التي سبقت الأزمة المالية العالمية وانتعاش قوي بعدها، ولكن يشعر جزء كبير من السكان بالعزلة عن قلب الاقتصاد الناجح. في استطلاعات الرأي، قال حوالي 63% من الناخبين إنهم لم يستفيدوا من التحسن في الاقتصاد. ومما يثير القلق بشكل خاص الخدمات العامة غير المرضية وأسعار المنازل المرتفعة، وخاصة بين الشباب. تنفق أيرلندا على التعليم أقل مما تنفقه معظم الدول المتقدمة، تاركة الكثير من شبابها غير قادر على الأداء الجيد في القطاعات الحديثة التي تستضيفها البلاد.

هذه هي القضايا التي كافح النظام السياسي الأيرلندي لحلها والذي صمت عنها اليسار لأسباب تاريخية. لقد تأخر القيام بذلك الآن، وهذا ما جذب الكثير من الناخبين إلى الشعوبية اليسارية بحثا عن حلول.

إن القول بأن على الأحزاب الأخرى أن تفتح المجال أمام إجراء محادثات ائتلافية محتملة مع "شين فين " لا يعني أن هذه المحادثات ستكون سهلة، ناهيك عن وجود شك حول كون سياسات "شين فين " مناسبة لإيرلندا. ولكن إذا كانت هذه الانتخابات التاريخية توفر فرصة لمواجهة التحديات المحلية في البلاد ومعالجة تناقضات النموذج الاقتصادي الذي يجمع بين مستويات "الأنجلوسكسونية" من الضرائب مع التطلعات الأوروبية في الخدمات العامة، فإنها فرصة يجب ألا يتم انتهازها بسبب وجود خطوط حمراء لا مبرر لها.

لقد تغيرت أيرلندا بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية. من الناحية الاقتصادية، انتقلت من دولة فقيرة إلى مساهم صافي في ميزانية الاتحاد الأوروبي؛ لقد تحولت أنماط تجارتها من أسواق المملكة المتحدة إلى الأسواق الأوروبية والعالمية. إذا تمكن حزب "شين فين" من تقديم تأكيدات بأنه وضع ماضيه وراءه، فإن هذه الانتخابات يمكن أن تدفع النظام السياسي للأحزاب، أيضًا ، إلى القرن الحادي والعشرين.