"العُمانية لحقوق الإنسان" تشارك في ورشة "مكافحة الاتجار بالبشر" بالقاهرة

القاهرة – الرؤية

شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في فعاليات ورشة العمل الخاصة بالجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

شهدت الورشة مشاركة واسعة لعدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية والدولية، وأجهزة جامعة الدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.

هدفت الورشة إلى استعراض الجهود، وتبادل أفضل الممارسات، والنظر في السبل المثلى لتجاوز التحديات نحو التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الإقليمية والدولية، وتعزيز آليات التعاون الأمني والقضائي إقليميا ودوليا، وتكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الاتجار بالبشر، ودعم جهود الدول العربية لتحديث تشريعاتها الوطنية بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية، وإنشاء وتعزيز مهام الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتعريف بالأطر القانونية الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، واستعراض التجارب الناجحة في سياق تبادل الخبرات بين الجهات المشاركة.

مثل اللجنة في هذه المشاركة وفدٌ برئاسة المحامي أحمد بن عبدالله الشنفري عضو اللجنة، وعبدالعزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية، والمؤثر بن أحمد السيابي أخصائي منظمات دولية، وحسن بن أحمد العجمي من دائرة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة.