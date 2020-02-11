"صحيّة السيب" تُراجِع الخدمات المقدمة للمرضى وإجراءات الوقاية من العدوى

السيب -العمانية

عقدت اللجنة الصحية بولاية السيب، أمس الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بمكتب والي السيب اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والي السيب، ورئيس اللجنة.

واستعرضت اللجنة عددًا من الموضوعات، ومراجعة وتقييم ما قامت به من جهود خلال العام المنصرم إلى جانب سير العمل الصحي في المراكز والمجمعات الصحية بالولاية والخدمات التي تقدمها للمرضى المراجعين بصفة مستمرة.

وقدمت خلال الاجتماع الدكتورة زكية بنت علي البحرية، رئيسة قسم التثقيف الصحي والمبادرات المجتمعية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، محاضرة حول كيفية اتخاذ إجراءات الوقاية من انتقال العدوى من الشخص المصاب بالفيروسات للشخص السليم.