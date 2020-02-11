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"التراث والثقافة" بظفار تناقش الاكتشافات الأثرية آخر 30 عامًا

الثلاثاء 11 فبراير 2020 06:28 م بتوقيت مسقط

"التراث والثقافة" بظفار تناقش الاكتشافات الأثرية آخر 30 عامًا

صلالة - العمانية

نظمت المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار بمسرح المديرية، أمس الثلاثاء، محاضرة ثقافية بعنوان "كيف نقرأ نقوش الجزيرة العربية قبل الإسلام".

تناولت المحاضرة التي قدمها الدكتور محمد مرقطن الباحث من جامعة هايدلبرغ بألمانيا عددًا من الموضوعات؛ من بينها نشأة الخط العربي، وأصله في ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة، وأصول الخط العربي الذي استخدم في تدوين القرآن الكريم.

تناولت المحاضرة الاكتشافات الأثرية الهامة في العقود الثلاثة الماضية في كافة أنحاء الجزيرة العربية وبلاد الشام من عصور ما قبل الإسلام.

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