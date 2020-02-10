بريطاني ينشر "كورونا" في 3 دول!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية إن رجلاً بريطانياً أصيب بفيروس كورونا في سنغافورة، مرتبط فيما يبدو بما لا يقل عن سبع حالات أخرى مؤكدة في إنجلترا وفرنسا وإسبانيا.

ولا يؤكد مسؤولو الصحة وجود صلة أو يقدمون تفاصيل عن علاقته بالأشخاص الآخرين الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض، لكن يُقال إنه رجل بريطاني في منتصف العمر ويُفهم أنه أول مواطن بريطاني مصاب بالمرض. وهناك الآن أربع حالات مؤكدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، وكان هذا الرجل هو الثالث الذي أثبت أنه إيجابي. وظهر الخميس الماضي، يُعتقد أن الرجل قد تم تشخيصه في برايتون وتم نقله إلى مستشفى سانت توماس في لندن؛ توجد وحدة للأمراض المعدية.

وفي الوقت نفسه، تم تشخيص 5 مواطنين بريطانيين ثبتت إصابتهم في فرنسا بعد اتصالهم بمواطن بريطاني عاد مؤخراً من سنغافورة، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفرنسية. وكان الأشخاص الأربعة البالغون وطفل يبلغ من العمر تسع سنوات، والذين ليسوا في حالة خطيرة، يقيمون في منطقة منتجع ألبين في مقاطعة كونتامين مونتجوا بالقرب من مون بلان.

وقال مسؤولون فرنسيون إن المواطن البريطاني الذي كان في سنغافورة عاد في 24 يناير ومكث لمدة أربعة أيام في المنطقة بشرق فرنسا، قبل أن يعود إلى إنجلترا في 28 يناير. كما أثبتت النتائج إصابة رجل بريطاني في مايوركا بفيروس كورونا، في حين أثبتت زوجته وابنتاه نتائج سلبية.

ووفقًا للحكومة في جزر البليار، قالت العائلة إنها كانت على اتصال بشخص أثبتت إصابته بفيروس كورونا في فرنسا. وقال البروفيسور بول هانتر أستاذ الطب بجامعة إيست أنجليا: "وفقا للتقارير، يبدو أن هذه الحالة الجديدة مرتبطة بمجموعة من الحالات في منتجع التزلج الفرنسي الذي يرتبط أيضًا بالحالة في برايتون". وأضاف "على هذا النحو، عد هذه الحالة جزءًا من نفس المجموعة التي يتم الإبلاغ عنها على أنها مرتبطة بمواطن بريطاني عائد من سنغافورة".