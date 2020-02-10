"صحية مسقط" تحدِّث معلومات العاملين الصحيين حول "كورونا"

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ المديرية العامة للخدمات الصحية -مُمثَّلة بدائرة المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة مسقط- صباح أمس الإثنين، حلقة عمل لتحديث معلومات العاملين الصحيين حول فيروس كورونا المستجد؛ وذلك في قاعة التدريب بكلية عمان للعلوم الصحية بالوطية.

شارك في الحلقة أكثر من 400 مشارك ومشاركة من الفئات الطبية والطبية المساعدة والإداريين من المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة مسقط.

من جانبها، قالت الدكتورة طاهرة بنت محمد على بن جمعة مديرة دائرة المؤسسات الصحية الخاصة بالمديرية العامة للخدمات الصحية في محافظة مسقط، إنَّ الحلقة تأتي ضمن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وبيَّنت طاهرة أهمية دور القطاع الصحي الخاص الذي يلعبه جنبًا إلى جنب مع القطاع الصحي الحكومي، موضحة آلية التعامل المشترك بينهما وكيفية التصدي والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، ومدى أهمية وجود خطة طوارئ صحية على مستوى المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة مسقط.