الرحالة خالد العنقودي يُوثق مُغامراته عبر "تايتانك أفريقيا" و"رجال الطريق"

مسقط - الرؤية

صدر حديثاً عن مؤسسة بيت الغشام للصحافة والنشر والإعلان كتابان جديدان في حقل أدب الرحلة، للرحالة والمغامر خالد بن سعيد العنقودي، أحدهما بعنوان "تايتانك أفريقيا"، والثاني بعنوان "رجال الطريق ـ رحالة عُمان: مسقط إلى أفريقيا)"، ويأتي الكتابان الجديدان ضمن مجموعة من الإصدارات والعناوين الحديثة التي ستطرحها مؤسسة بيت الغشام لرواد معرض مسقط الدولي للكتاب 2020 في دورته الخامسة والعشرين، الذي سيُقام خلال الفترة من 22 فبراير إلى 2 مارس 2020م.

ويُوثق خالد العنقودي في كتاب "تايتانك أفريقيا" رحلاته البحرية، ويشتمل الكتاب على مقدمة وخمسة فصول. كتاب في الفصل الأول عن الباخرة رحال، وفي الفصل الثاني تحدث عن رحلته إلى دار السلام زنجبار، فيما خصص الفصل الثالث للحدث عن تايتانك أفريقيا، وجاء الفصل الرابع بعنوان (أوه يا مال أوه يا بحر)، وخصص الفصل الخامس للحدث عن الجزر العذراء.

وفي كتاب (رجال الطريق) يتحدث خالد العنقودي عن (رحالة عُمان: مسقط إلى أفريقيا) عبر مدن مختلفة وهي أبوظبي، جدة، السودان، أثيوبيا، كينيا، أوغندا، رواندا، بروندي، وتنزانيا.