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مذكرة تفاهم بين "تطبيقية صحار" و"تقنية إبراء" لضبط الجودة

الإثنين 10 فبراير 2020 06:16 م بتوقيت مسقط

مذكرة تفاهم بين "تطبيقية صحار" و"تقنية إبراء" لضبط الجودة

مسقط - الرؤية

وقَّعت كلية العلوم التطبيقية بصحار والكلية التقنية بإبراء مُذكرة تعاون لعمل مقارنة معيارية في ضبط الجودة؛ وذلك في إطار التعاون القائم بين مؤسسات التعليم العالي، وبهدف تبادل الخبرات وتعزيز مجالات ضمان الجودة بتلك المؤسسات.

وقَّع المذكرة من جانب تطبيقية صحار عميد الكلية الدكتور عوض بن علي المعمري، ومن تقنية إبراء عميدة الكلية الدكتور عزة المسكرية؛ وذلك بمبنى كلية العلوم التطبيقية بصحار. وبعدها، تبادل الفريقان الخبرات، واستعراض مجالات العمل بين الكليتين.

وأشار عميد الكلية الدكتور عوض المعمري إلى أهمية مثل هذه الجلسات؛ من خلال تحديد نقاط التشابه والاختلاف في الممارسات المتبعة بالمؤسَّستين، كما أنها تعزز أواصر التعاون بين المؤسستين وطرق الاستفادة بينهما.

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