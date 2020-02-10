"هواوي Mate 30 Pro" ثانيًا في قائمة DXOMARK للاختبارات

مسقط – الرؤية

جاء هاتفHUAWEI Mate 30 Pro في المركز الثاني ضمن قائمة منصة الاختبارات والتقييم DxOMark، الاختبار الأشهر في قياس جودة الصور في الكاميرات الرقمية والهواتف الذكية، لأدائه الرائع في الكاميرا. وقد حقق ملك الهواتف الذكية بخصائص الصور والفيديوهات مجموع 121 نقطة؛ وبفارق نقطتين عن إصدار هواوي بتقنية الجيل الخامس، هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G. وجاء الاعتراف الدولي ليؤكد التزام هواوي الدائم لرفد عملائها بأحدث الابتكارات.

ويتيح هاتف HUAWEI Mate30 Pro، خوض تجربة ذكية مفعمة بالفرص والمزايا والإمكانات عند التقاط الصور والفيديوهات. ويتضمّن الهاتف الرائع على كاميرا رباعية مذهلة مؤلفة من نظام كاميرا سينمائية بدقة 40 ميجابكسل، أول كاميرا من هواووي، وكاميرا بمستشعر الصورة SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل تتضمن حساسا ضوئيا ضخما ذا حساسية قصوى عالية تبلغ 51200 وفق معيارIS.

ويتيح ذلك تسجيل سرعة بطيئة جدا للأحداث السريعة بمعدل إطارات عال يبلغ 7680 إطارا في الثانية وبجودة 4K بزاوية تصوير عريضة جدا في بيئات الإضاءة الخافتة بطريقة التصوير المتقطع (تايم لابس). وعلاوةً على ذلك تتميز الكاميرا بقدرات معالج إشارة الصورة ISP 5.0 لينتج الهاتف الصور ومقاطع الفيديو بأعلى جودة متوافرة في الهواتف الذكية اليوم.

ويعتمد هاتف HUAWEI Mate 30 Pro على معالج كيرين 990، شريحة هواوي الأحدث من نوعها حتى الوقت الراهن مما يجعله تحفة فنية تمزج بين الأداء الفائق وكفاءة الطاقة وإمكانات الذكاء الاصطناعي والتصوير ليثري مستخدميه بتجربة شاملة ولا تضاهى.