حيتان بحر العرب الحدباء تسبح من سواحل عُمان إلى الهند

مسقط - الرؤية

نشرت جمعية البيئة العُمانية مؤشراتٍ جديدةٍ تؤكد تنقل حيتان بحر العرب الحدباء بين السواحل العُمانية والهندية؛ حيث تمكن فريقٌ من الغواصين من شركة "أبسولوت سكوبا الهند" وشركة "مغامرات الساحل" و"دايف جو"، من التقاط مقاطعَ فيديو لحوتٍ أحدبٍ بقرب جزيرة نيتراني الهندية بتاريخ 21 ديسمبر لعام 2019.

وأدرك الفريق أهمية هذه المقاطع نتيجةٍ لتواصلهم مع الدكتورة ديباني سوتاريا، والتي تتنقل منذ عام 2016 على طول الساحل الغربي للهند لرفع الوعي حول حيتان بحر العرب الحدباء المهددةِ بخطر الانقراض.

وقد تمكنت كلٌ من سيمانت ساكينا من شركة "أبسوليوت سكوبا" وباريتوش أغاروال من "دايف جو" من الغوص الحر لبضع ثواني لأعماقٍ مظلمةٍ لالتقاط مقاطع للحوت الأحدب الفريد من نوعه، ومشاركة الصور مع ديباني. وقد قامت الباحثة بدورها بمشاركة هذه الصور مع زملائها الذين يعملون على بحوث الحيتان الحدباء في الجانب الآخر من بحر العرب في عُمان، على أملِ أن يتمكنوا من تمييزِ بعض ملامح الحوت الظاهرةِ في الفيديو والتعرف عليها ومطابقتها ببيانات الحيتان المسجلة في أرشيف السلطنة لأكثر من 20 عامًا. وبفضلِ بعض العلامات المميزة وبعض الندوب والجراحات المؤلمة، والقطعة المفقودة من الزعنفة اليسرى لذيل الحوت فقد تمكن فريق الباحثين الدوليين العاملين على برامج الحيتان في عُمان من مطابقة بيانات الحوت مع إحدى الحيتان المفهرسة في السجل تحت مسمى (OM11-010) والذي شوهد ليومين متتالين في خليج مصيرة في شهر أكتوبر عام 2011.