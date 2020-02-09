الأحد, 09 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. قضايا محلية
  3. حوارات
  4. عرض الخبر

الدكتور علي الوائلي لـ"الرؤية": تنوع موارد السلطنة يزيد من فرص الاستثمار في الطاقة الشمسية

الأحد 09 فبراير 2020 05:59 م بتوقيت مسقط

IMG_6874(1)
20191128_173439
تشعيع أفقي عالمي الواقع في سلطنة عمان
د. الوائلي
د. علي الوائلي
صورة لمنظومة خلايا شمسية في سطح مبنى شركة
منظومة طاقة شمسية لري المزروعات ، بجامعة صحار
محطة رياح

 

-  هناك حاجة ملحة لتطوير أساليب تجميع وإنتاج الطاقة المتجددة

-الطاقة الشمسية فرصة لتسخير الموارد البيئية لخدمة المجتمع والاقتصاد العماني

 

كوالالمبور- راشد بن أحمد البلوشي

 

أكّد الدكتور علي الوائلي الباحث في مجال الطاقة الشمسية بالجامعة الوطنية الماليزية أن السلطنة تتميز بتنوع مواردها وإمكانية استغلالها في استثمارات ضخمة، بالمقارنة بغيرها من دول مجلس التعاون، في حوار له مع "الرؤية".

الدكتور علي الوائلي حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكهرباء والكمبيوتر من جامعة صحار بسلطنة عمان في عام 2016. في عام 2019، وحاصل على درجة الدكتوراه في الطاقة المتجددة من مؤسسة أبحاث الطاقة الشمسية في الجامعة الوطنية الماليزية. لديه أكثر من 26 منشوراً في مجلات الويب العالمية للعلوم (ويب اوف ساينس) وكذلك ضمن تصنيف سكوبس. أيضًا مراجع نظير في العديد من المجلات الدولية حول العالم، وعضو في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، والجمعية العالمية لتكنولوجيا الطاقة المستدامة والرابطة الدولية للمهندسين، إضافة إلى تأليف كتاب "الأنظمة الضوئية/ الحرارية: المبادئ والتصميم والتطبيقات" الذي تمّ نشره في الناشر العالمي سبرنجر ناتشور.

 

  • في البداية هل لك أن تسلط الضوء على وضع قطاع الطاقة الشمسیة في الخلیج بصفة عامة وسلطنة عمان بصفة خاصة؟

هناك استمرار ملحوظ في تزايد الاستثمارات والمبادرات الحكومية لدعم الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، وفي الشرق الأوسط بشكل أعم.

من وجهة نظري يعود هذا التزايد وبالتحديد في مجال الطاقة الشمسية إلى أربع أسباب رئيسية وهي، أولاً، توفر الطاقة الشمسية، أو الإشعاع الشمسي، في المنطقة وكذلك تنوع مصادر الطاقات المتجددة، وثانياً الانخفاض المستمر لأسعار تكنولوجيا الطاقة الشمسية بسبب تطورها التكنولوجي وزيادة كفاءتها، وثالثاً تزايد الإهتمام الدولي للموضوع عبر الاتفاقيات العالمية والتغطية الإعلامية المستمرة لنشر التوعية، ورابعاً تقلب أسعار النفط واكتشاف الكثير من الأضرار الصحية والبيئية المرتبطة بالوقود الأحفوري عبر العقود الماضية.

وشهدنا خلال السنين السابقة تزايدا مستمرا في الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية، واستخدام الطاقة الشمسية في محطات تحلية المياه، وكذلك مرافق تصنيع الخلايا الشمسية.

 

  • كيف يمكن استغلال الطاقة الشمسیة في المحافظة على صحة الإنسان والبيئة؟

أحد أهم خواص الخلية الشمسية هو سكون الخلية وعدم وجود أو الحاجة لأي حركة ميكانيكية في الخلية لتقوم بإنتاج الطاقة الكهربائية، بالتالي لا تنبعث من الخلية أي غازات سامة وكذلك لا تصدر أي نوع من أنواع الضوضاء، مما يجعلها صديقة للبيئة وكذلك مناسبة للمستهلك على المستوى السكني، وبالتحديد مستخدمي الخلية الشمسية فوق سطوح المنازل.

كما أنّ تسخير الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقات الكهربائية والحرارية يساهم في الحد من انبعاثات الكربون وكذلك تقليل الغازات الدفيئة و التي تشكل خطرا على البيئة، وهي تعتبر عاملا أساسيا في زيادة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، أما على المستوى المحلي، فتسخير الطاقة الشمسية يساهم في تقليل اعتمادية الفرد على المصادر التقليدية للطاقة ويستفيد الفرد عبر تقليل استهلاك المصادر التقليدية للطاقة وبيع الناتج من الطاقة الزائدة وبالتالي يقلل من فاتورة الكهرباء ، هذا وبالإضافة إلى الوظائف وفرص العمل التي تولد عند الاستثمار في الطاقة المتجددة.

 

  • كیف ترى مستقبل الطاقة المتجددة في السلطنة، وكیف یمكن استغلالھا وما ھي المواقع في السلطنة؟

من وجهة نظري، المستقبل مشرق بالنسبة للطاقة المتجددة في السلطنة، ويوجد المجال لاستغلال الكثير من الفرص وتسخير الموارد البيئية لخدمة المجتمع والاقتصاد العماني، وكذلك الحفاظ على البيئة العمانية. حيث تتميز البيئة العمانية بتنوع المناطق الإحيائية (جبال الحجر وجبال ظفار، صحراء الربع الخالي وغيرها) وكذلك توافر المساحات الواسعة والتي تسمح بافتتاح مختلف مصانع توليد الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، وغيرها. أمّا بالنسبة لتطبيقات الطاقة المتجددة فأرى أنّ كافة قطاعات الدولة قد تستفيد وبالتحديد القطاع الزراعي (الزراعة والثروة السمكية)، وقطاعي الكهرباء والمياه، وكذلك هناك الحاجة في استخدام الطاقة المتجددة في المناطق الصناعية (كمنطقة صحار الصناعية) وخطوط الطرق الكبرى (كطريق مسقط السريع).  

 

 

  • كیف ترى وتقیم التطور في قطاع الطاقة المتجددة والشمسیة بوجه خاص بما یتماشى مع مستقبل السلطنة؟

لا يزال مجال الطاقة الشمسية، في السلطنة من وجهة نظري بدائي؛ حيث هناك حاجة الملحة لتطوير أساليب تجميع وإنتاج الطاقة المتجددة، والتقليل من الخسائر المصاحبة لعملية إنتاج الطاقة والتي تتأثر بالعوامل المناخية، والجيوغرافية.

فعلى سبيل المثال هناك حاجة لاكتشاف وتحديد أنسب الطرق للحد من تأثير الغبار على نتاج الخلية الشمسية، واستخدام مختلف الطرق التكنولوجية الحديثة كمواد النانو من إجل تحسين نتاج الخلية الشمسية، وكذلك المجمعات الحرارية، بالإضافة لتكنولوجيا المجمعات الضوئية الحرارية الهجينة والتي قد زادت شعبيتها في الآونة الأخيرة.

الكلمات المفتاحية
#الطاقة_الشمسية #مصدر #طاقة

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 نوفمبر 2015

"الثروة السمكية".. موارد متعددة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز فرص الاستثمار

المزيد

30 مارس 2017

الوائلي: تكنوسيل شركة ناجحة على مواقع التواصل الاجتماعي بدون مظلة رسمية

المزيد

27 أبريل 2019

خبيرة ألمانية لـ"الرؤية": عُمان قادرة على جذب استثمارات في الطاقة الشمسية

المزيد

19 أغسطس 2017

انطلاق أولى حلقات العمل في "الطاقة الشمسية" ضمن فعاليات "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب".. اليوم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بورصة دبي للطاقة: أفضل الخطط الموضوعة قد تخرج عن مسارها بسبب "كورونا"

الاقتصاد - محلي

تعاون بين "الزراعة" وبلدية مسقط لمكافحة الجراد

المحليات - أخبار

وكيل "الخدمة المدنية": برنامج الكفاءات الحكومية يتماشى مع توجهات الرؤية المستقبلية "عمان 2040"

المحليات - أخبار

الدكتور علي الوائلي لـ"الرؤية": تنوع موارد السلطنة يزيد من فرص الاستثمار في الطاقة الشمسية

قضايا محلية - حوارات

تغيير مسار ناجح لرحلة "الطيران العماني" إلى تركيا

الاقتصاد - شركات ومناقصات

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة