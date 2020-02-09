الأحد, 09 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

سقوط 26 قتيلا في "هجوم تايلاند" .. والكشف عن الدافع وراء الجريمة

الأحد 09 فبراير 2020 02:12 م بتوقيت مسقط

5e3f806e423604723d4c4b10
EQTEnxGU8AA-0pk
EQTEnxHVUAE9E5D
EQTEnxJU4AIffsl

 

بانكوك - الوكالات

أعلنت الشرطة التايلندية اليوم الأحد عن مقتل الجندي الذي أطلق النار عشوائيا داخل مركز تجاري في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 52 آخرين.

وقال وزير الصحة العامة أنوتين شارنفراكول: "شكرا للشرطة والجيش على إنهائهم هذا الموقف. مطلق الرصاص قُتل".

وفي وقت سابق من أمس السبت، وردت تقارير بأن جنديا تايلنديا في حالة هستيرية يحتجز 16 شخصا كرهائن داخل مركز "Terminal 21" التجاري.

وتعرفت الشرطة على المشتبه به، وتبين أنه الجندي جاكرابانت توما البالغ من العمر 32 عاما، وهو محترف وكان مدرب رماية في وحدته العسكرية وقناصا شارك في برنامج تدريب خاص بعناصر قوات "الكوماندوز".

وأكدت الشرطة أن توما سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفر بواسطة سيارة عسكرية، ليدخل لاحقا إلى المركز التجاري حيث بدأ بإطلاق النار المكثف على الحاضرين.

من جهته، كشف رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، أن الدافع الرئيس الذي جعل الجندي يقوم بهذا العمل الشنيع هو "شعوره بضغينة من صفقة بيع أرض شعر أنه تعرض لخداع فيها".

وقالت وزارة الدفاع إنها لا تزال تجهل الأسباب التي دفعت الجندي لارتكاب هذه المذبحة، في أول حادث مأساوي من هذا النوع في البلاد خلال العقود الأخيرة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 مارس 2016

مدير عام "التحريات": "مسابقة البحث الجنائي" تهدف لتعزيز التنافس حول مقترحات الوقاية من الجريمة والكشف عنها

المزيد

13 يونيو 2016

50 قتيلا عدد ضحايا تفجير "أورلاندو".. والكشف عن اسم منفذ العملية

المزيد

01 مارس 2019

سقوط عصابة الاحتيال الإلكتروني بمسقط .. والكشف عن طريقتين لسرقة الحسابات البنكية

المزيد

01 نوفمبر 2015

الدافع العظيم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"الصحة" تصدر البيان رقم 5 حول الوضع الوبائي لـ"كورونا"

المحليات - أخبار

طفرة بالقطاع الصناعي دعمت جهود التنمية الشاملة خلال العهد الزاهر للسلطان قابوس

الاقتصاد - محلي

الجولات السامية.. "توفير الفرصة لكل عُماني أن يلتقي سلطانه من دون وسطاء"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

التعليم في عهد السلطان قابوس.. مناهل علم ومعرفة ومصابيح نور تضيء مسيرة التنمية الشاملة

المحليات - تعليم

المؤتمر الدولي للغة والأدب والترجمة يستعرض ديناميكية الثقافة وتجلياتها

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة