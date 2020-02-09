الطيران العماني يكشف سبب تحويل طائرة (زيورخ - مسقط) إلى تركيا



مسقط الرؤية

أوضح الطيران العماني أسباب تغيير مسار رحلة زيورخ- مسقط إلى تركيا، وقال في بيان حصلت الرؤية على نسخة منه: "نود لفت عناية ضيوفنا الكرام بأن رحلة الطيران العماني رقم WY 154 المجدولة على خط زيوريخ - مسقط تعرضت صباح هذا اليوم إلى انخفاض الضغط في المقصورة، وكإجراء سلامة وقائي متبع في مثل هذه الحالات تم تغيير مسار الرحلة والتي هبطت بسلام في مطار دياربكر بتركيا، حيث كان جميع الضيوف وأطقم الضيافة على متنها بخير. تم توفير فنادق لإقامة الضيوف في دياربكر ريثما تصل الطائرة البديلة، والتي ستغادر مسقط مساء هذا اليوم في حوالي الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي. هذا ويعمل فريق خدمات المطار التابع للطيران العماني جنباً إلى جنب مع السلطات المحلية في دياربكر لضمان راحة الضيوف وتأمين رحلة عودة سلسة وآمنة لهم إلى مسقط. يعتذر الطيران العماني عن أي إزعاج قد سببه هذا العطل الفني، مؤكداً على أن سلامة الضيوف والأطقم الجوية هي رأس أولويات الشركة. للوقوف على آخر التحديثات حول ذلك يرجى متابعة مواقع التواصل الاجتماعي ومراكز اتصالات الطيران العماني".