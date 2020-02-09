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بريد عُمان تُطلق طابع بريدي تحت عنوان "القدس عاصمة فلسطين"

الأحد 09 فبراير 2020 12:51 م بتوقيت مسقط

بريد عُمان تُطلق طابع بريدي تحت عنوان "القدس عاصمة فلسطين"


مسقط - الرؤية
أطلق بريد عُمان طابعاً بريدياً جديداً تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين"، وذلك إجلالاً وتقديراً لأحد المدن الأكثر قدسية في العالم العربي والإسلامي، وجاءت هذه الخطوة بهدف التأكيد على دعم العالم العربي للقضية الفلسطينية ضمن التعاون المشترك مع اللجنة العربية الدائمة للبريد التي تم تأسيسها بواسطة جامعة الدول العربية في عام 1954م.
ويتوفر الطابع الآن ويحمل صورة لقبة الصخرة المشرفة التي تعد أحد أهم المعالم المعمارية الإسلامية في البلدة القديمة للقدس. كما يتزين الطابع بعلم دولة فلسطين وحمامتي السلام بلونهما الأبيض.
وتعليقاً على ذلك، قال عبد الملك البلوشي، الرئيس التنفيذي لبريد عُمان: "تُعد عُمان في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وجاء إطلاقنا لهذا الطابع الجديد لكي يصور جمال وروعة قبة الصخرة بتصميمها المعماري المبهر ولكي يكون بمثابة رسالة موحدة للعالم أجمع نؤكد من خلالها أن القدس عاصمة فلسطين". وأضاف: "نأمل أن يحظى هذا الطابع بقبول جميع المهتمين بالإرث الثقافي والتاريخي لمدينة القدس وأن يكون بمثابة رسالة سلام للعالم أجمع نعبر من خلاله عن تمنياتنا القلبية بمستقبل أفضل سمته الحرية للشعب الفلسطيني الشقيق".
جديرٌ بالذكر أنه وبالإضافة إلى طموحات بريد عُمان بتوسيع عملياتها في الخدمات البريدية واللوجستية والتجارة الإلكترونية، تلتزم الشركة بإطلاق طوابع بريدية تعكس أبرز القضايا على الصعيدين المحلي والدولي. ويُعد طابع ’القدس عاصمة فلسطين‘ أحدث إضافات الشركة إلى قائمة طوابعها التذكارية ويمكن للراغبين حجزه من خلال التواصل على البريد الإلكتروني philatelic@omanpost.om.

 

الكلمات المفتاحية
#عُمان #القدس #عاصمة #فلسطين #الإسلامي

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