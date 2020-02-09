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كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

الأحد 09 فبراير 2020 12:35 م بتوقيت مسقط

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

مسقط - الرؤية

قالت الهيئة العامة للطيران المدني، إن التوقعات تشير إلى تأثر أجواء شمال السلطنة بإخدود منخفض جوي ابتداء بعد غد الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء.

ومن المحتمل هطول أمطار متوسطة أحيانا تكون غزيرة على محافظة مسندم وأمطار متفرقة على سواحل بحر عمان يصحبها ارتفاع في موج البحر على سواحل مسندم وبحر عمان.

من المحتمل أن يعقب الحالة هبوب رياح شمالية غربية نشطة ابتداء من مساء الثلاثاء تؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم محافظات السلطنة خصوصا على المناطق الجبلية والصحراوية كما يصاحبها تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة قد تمتد لسواحل محافظتي الوسطى وظفار

وكانت "الرؤية" قد نشرت أمس توقعات لخبراء أرصاد بتعرض أجواء السلطنة لمنخفض جوي بارد،  يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يبدأ تأثير المنخفض الجوي البارد على بلاد الشام والعراق وإيران والسعودية والكويت والإمارات والسلطنة.

وأشار خبراء الأرصاد أن المنخفض الجوي البارد سيبدأ تأثيره في أجواء السلطنة يوم الثلاثاء المقبل، برياح نشطة على معظم المحافظات الشمالية، وهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.

 

 

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