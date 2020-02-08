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تقدمها "جيوتك" للراغبين في اكتساب المهارات التقنية

لأول مرة في السلطنة .. بدء التسجيل بـ"ورش نظم الميكاترونكس" نهاية فبراير

السبت 08 فبراير 2020 07:20 م بتوقيت مسقط

لأول مرة في السلطنة .. بدء التسجيل بـ"ورش نظم الميكاترونكس" نهاية فبراير

 

مسقط - الرؤية

تُقدم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان "جيوتك" في حرمها ورش بعنوان " شهادة برنامج سيمنز في نظم الميكاترونكس (SMSCP)"  للراغبين في اكتساب المهارات التقنية لمواكبة متطلبات التحول الصناعي المصاحب للتحول التكنولوجي المشهود في جميع القطاعات، تبدأ يوم 22 فبراير لمدة 30 يومًا وبمعدل 7 ساعات في اليوم.

ويُعد المختبر الأول من نوعه في السلطنة، حيث تم افتتاحه في 29 يناير من العام الجاري، وستغطي هذه الورشة أساسيات المكونات الكهربائية في نظام الميكاترونكس المعقد بناءً على نظام مادي، حيث سيتعلم المشاركون الوظائف الأساسية والخصائص الفيزيائية للمكونات الكهربائية والأدوار التي يلعبونها داخل النظام.

وتهدف الورشة لإكساب المشاركين تطبيق استراتيجيات استكشاف الأخطاء وإصلاحها لتحديد الأعطال وتوطينها وتصحيحها، كما ستتم مناقشة مشكلات الصيانة الوقائية والسلامة للمكونات الكهربائية داخل النظام، وتغطية الوثائق الفنية مثل أوراق البيانات والخُطط ومخططات التوقيت ومواصفات النظام من خلال فهم النظام الكامل وتدفق الطاقة من خلاله والقياسات على المكونات.

وتنقسم الورشة إلى ست وحدات وهي: المكونات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية، والمكونات الكهربائية، والدوائر الهوائية والهيدروليكية التحكم (الكهربائية)، والأساسيات الرقمية وPLCs، والتدرب على أنماط الامتحان للتحضير للامتحان العام لشهادة المستوى الأول (SMSCP)

ويشتمل المختبر على جميع المعدات اللازمة لإكمال المستوى الأول والثاني من برنامج شهادات سيمنس المعترف بها دوليًا. وسوف يحصل المشاركون في الورشة الذين يكملون المستوى الأول على مساعد أنظمة الميكاترونكس المعتمد من سيمنس، مع المهارات التي من شأنها مساعدتهم على القيام بعملهم في مواقع تجميع المصنع أو ورش العمل أو في اتصالات مع عمليات الخدمة التي تستخدم أنظمة الميكاترونكس المعقدة.

 

 

 

 

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