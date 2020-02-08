تدريب 33 طبيبًا على الأشعة فوق الصوتية للحوامل

مسقط- الرؤية

اختتمت وزارة الصحة بالتعاون مع قسم النساء والولادة والجمعية الدولية للموجات فوق الصوتية، الحلقة الوطنية لتدريب 33 طبيبة من مختلف محافظات السلطنة على أشعة الأمواج فوق الصوتية للنساء الحوامل.

وتعد هذه الحلقة التي استمرت لمدة أسبوع، استكمالاً للتدريب الذي تلقته الطبيبات المتدربات في شهر أغسطس 2019، تحت إشراف عدد من خبراء الجمعية الدولية للموجات فوق الصوتية لأمراض النساء والولادة، ود. موزة السمانية مديرة قسم النساء والولادة بالمستشفى السلطاني.

وأظهرت النتائج المبدئية لتقييم المتدربات تحسناً في معرفة كيفية إجراء الأشعة، كما ستخضع المتدربات عند عودتهن للعمل في المؤسسات الصحية التي يعملن بها للمتابعة عن بعد من قبل المدربات الوطنيات، وإجراء تقييم نهائي للمتدربات في الأسبوع الثالث من المرحلة الثانية لتمكينهن من العمل في عيادات رعاية الحوامل.