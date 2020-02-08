تجربة شتوية مميزة لضيوف "قصر البستان" كل سبت

مسقط - الرؤية

يدعو فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون ضيوفه كل سبت للاستمتاع بتشكيلة من قوائم الطعام الشهية في رحاب مطعم بيتش بافيليون. وبإطلالات ساحلية خلابة على مياه بحار عُمان اللازوردية، سيتمكن الزوار من قضاء أوقات جميلة مع الأهل والأصدقاء خلال فصل الشتاء.

وسيكون الضيوف على موعد لغمر حواسهم طوال اليوم مع جلسات مميزة على أنغام أمواج البحر. وابتداءً من الصباح الباكر، يقدم المطعم قائمة إفطار غنية ترضي جميع الأذواق، تشمل محطات خاصة لطهو البيض بالطريقة التي يفضلونها، ومجموعة متنوعة من المخبوزات الساخنة كالخبز الفرنسي المحمص.

وفي وسط الإضاءة الطبيعية التي تفيض في أرجاء المطعم، يمكنهم الاستمتاع بوجبة الغداء مع أشهى الأطباق العالمية المحضرة بأيدي أفضل الطهاة، كالبوريك التركي، وشرائح اللحم المشوية يتم إعدادها في محطات الطهو الحية، إضافة لأطباق الحلويات كآيسكريم التمر والذي يحمل لمسة المطعم الخاصة.

وبالنسبة لأولئك الذين ينشدون قضاء سهرة باعثة على الهدوء وتحت أضواء النجوم، يقدم مطعم بيتش بافيليون لمرتاديه تجربة عشاء استثنائية مع قائمة من المأكولات البحرية الطازجة التي يتم صيدها من شواطئ المنتجع وتقديمها بالطرق المستوحاة من المطابخ العُمانية البحرية.

ويحرصُ فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون على إثراء ضيوفه بتشكيلة متنوعة من التجارب الفريدة على مدار العام في ربوعه المحاطة بالمساحات الخضراء الشاسعة وبالرمال الذهبية والإطلالات البحرية التي تسلب العقول والقلوب. وسيحرص فريق عمل السيدات والسادة على تقديم تشكيلة رائعة من الأطباق العالمية بأيدي أفضل الطهاة العالميين، تتوجها كرم الضيافة العُمانية الأصيلة.