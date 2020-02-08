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في دليل على تمتعه بـ"دماغ معقدة"

الحبار يأكل أقل حال حصوله على "وجبته المفضلة"!

السبت 08 فبراير 2020 06:56 م بتوقيت مسقط

الحبار يأكل أقل حال حصوله على "وجبته المفضلة"!

 

ترجمة - رنا عبدالحكيم

أفادت دراسة جديدة أنّ الحبار يأكل كمية أقل من الطعام، خلال اليوم، إذا كانت الوجبة المفضلة لديه معروضة عليه في المساء.

ووجد العلماء، بحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة الإندبندنت البريطانية، أنّ الكائنات البحرية قد تحد من كميات السلطعون التي تلتهمها إذا توقعت أكل الروبيان- طعامها المفضل- في وقت لاحق بالمساء. وقال الباحثون هذا يدل على "القدرة المعرفية المعقدة".

وقالت بولين بيلارد مؤلفة الدراسة التي نشرت في دورية Biology Letters، إن الأمر استغرق بضعة أيام فقط لمعرفة ما إذا كان يمكن أن تتوقع الكائنات البحرية، الروبيان في وقت لاحق من ذلك اليوم أم لا، وهذا يتوقف على الطريقة التي يتم إطعامها بها خلال التجربة. وأضافت: "كان من المفاجئ مدى سرعة تكيّف الحبار مع سلوكها في الأكل".

وتقول بيلارد طالبة دكتوراه في قسم علم النفس بجامعة كامبريدج: "هذا سلوك معقد للغاية وهو ممكن فقط في حالة أن لديها دماغًا متطورًا".

ونظر الباحثون إلى 29 حبارًا أوروبيًا شائعًا، وتم منحها السلطعون والروبيان خمس مرات يوميًا لمدة خمسة أيام ووجدوا أنها تفضل جميعًا هذا الأخير.

وفي تجارب أخرى، وجدوا أن سمكة الحبار التي تُعطى الروبيان كل مساء ستأكل عددًا أقل من السلطعون خلال اليوم مقارنة بمجموعة أخرى تتغذى على وجباتها المفضلة بشكل عشوائي، والتي أصبحت بدلاً من ذلك أكثر انتهازية.

وقال الباحثون إنّ الكائنات البحرية لديها نظام عصبي مركزي كبير، يشبه الإنسان والحيوانات الفقارية الأخرى مما يساعدها على تذكر الأحداث الماضية وتغيير السلوك بناء على توقعاتها.

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