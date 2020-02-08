"كورونا": ارتفاع الوفيات إلى 722.. والمصابون 34.5 ألف

بكين - الوكالات

أعلنت السلطات الصحية الصينية أمس أنّ فيروس كورونا المستجدّ أصاب أكثر من 34 ألفًا و500 شخص في الصين القارية (خارج هونج كونج وماكاو) توفي منهم 722 شخصًا.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية إن العدد الجديد يشكل زيادة قدرها 86 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة في أكبر حصيلة يومية حتى الآن مبينة في تحديثها اليومي أنّ 3339 إصابة جديدة مؤكدة سجلت. وتقترب حصيلة الوباء من عدد الوفيات بفيروس الالتهاب الرئوي الحاد "سارس" الذي حدث في 2002 و2003 وأسفر عن وفاة 774 شخصًا في العالم. وتكافح الصين للسيطرة على الوباء وقد اتخذت لهذه الغاية إجراءات مشدّدة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ويعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً في أواخر شهر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير. ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.