بالصور.. إثارة وندية ومشاركة نسائية لأول مرة في رالي عُمان الدولي

◄ العطية يسجل الزمن الأسرع.. والرواحي ثانياً

مسقط- الرؤية

تصدر المتسابق العالمي القطري ناصر صالح العطية الجولة الاستعراضية لبطولة رالي عمان الدولي أولى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات التي انطقلت يوم الخميس الماضي بمشاركة 18 متسابقا وحضور جماهيري جيد.. ليدشن رالي عمان الدولي عودته بعد 5 سنوات من الغياب بطريقة قوية ومثيرة.

وسجل العطية 3.25.6 دقيقة متقدما على المتسابق العماني الشاب عبد الله الرواحي الذي حل ثانيا مسجلا 3.31.5 دقيقة، وجاء بالمركز الثالث المتسابق الكويتي مشاري الظفيري مسجلا 3.35.0 دقيقة، وحل رابعا القطري ناصر خليفة العطية مسجلا 3.42.4 دقيقة.

وفي بقية النتائج جاء بالمركز الخامس المتسابق العماني زكريا العوفي مسجلا 3.45.9 دقيقة، وجاء المتسابق جراح الطوقي سادسا مسجلا 3.48.7 دقيقة، وخالد المنجي سابعا بزمن 3.54.1 دقيقة، والمتسابق عبد الله الزبير ثامنا بزمن وقدره 3.54.2، والمتسابق فيصل الراشدي تاسعا بزمن وقدره 3.59.7 دقيقة، والكويتي جاسم المقهوي بالمركز العاشر وسجل 4.00.6 دقيقة، واللبناني هنري قاعي بالمركز الحادي عشر وسجل 4.05.8 دقيقة.

وسبق الجولة الاستعراضية مؤتمرا صحفيا تحدث فيه العديد من المتسابقين والملاحين؛ حيث قال المتسابق العالمي ناصر صالح العطية: "العودة لرالي عمان الدولي غالية خاصة وأن لي الكثير من الذكريات القديمة والمشاركات في السلطنة. السباق من أجمل السباقات، ومراحله من أحب المراحل إلى قلبي، تحتاج إلى الكثير من التكنيك والسرعة والمهارة.هدفنا الفوز لاكسب أكبر عدد من النقاط.أستمتع دائما بالرالي وأتمنى دعم جميع الراليات في المنطقة. أعدكم بأن أكون دائما في راليات المنطقة لدعمها لأن لهذه المنطقة مكانة مهمة في ساحة الراليات".

الكويتي مشاري الظفيري قال: "أول مشاركة حقيقية لي في رالي الشرق بعمان.سبق أن شاركت في الرالي للعام 2015 وانسحبت. يشبه الرالي رالي الاردن ويحتاج إلى تكنيك وسرعة. سيارتي جاهزة مع فريقي للرالي ونتمى تحقيق نتيجة ايجابية. أتمنى دعم أكبر للمتسابقين العمانيين ولبطولة الشرق الأوسط. هدفنا عودة رالي الشرق الأوسط بقوة".

أما المتسابق العماني زكريا العوفي فقال: "استعداداتنا جيدة.. ونحن في جاهزية جيدة. أتمنى أن أكمل السباق وتحقيق مركز متقدم".

وقال المتسابق العماني الشاب عبد الله الرواحي: "عودة الرالي مهمة لنا جميعا.. اشارك بسيارة جديدة وهدفي الاعتياد عليها والتعلم من الخبرات الموجودة. منذ فترة نجهز للسباق والفريق بشكل عام جاهز".

وقال جراح الطوقي المتسابق العماني: "مراحل الرالي معتاد عليها.. وهذه أول مشاركة لي في بطولات الشرق الأوسط وآمل أن أكون من المتصدرين".

وقال زكريا العامري المتسابق العماني: "الفوز برالي عمان المحلي هدفنا اضافة لاحتلال مركز متقدم في رالي الشرق الأوسط.. المهم أن نكمل السباق ونحقق نتيجة جيدة".

المتسابق محمد المزروعي يشارك بسيارات الدفع الأمامي قال: "مشاركة مهمة ونأمل أن نكمل السباق بصورة جيدة ونحافظ على مركز متقدم".

أما سناء بنت سعيد الشكيلية أول ملاحة تدخل وتشارك في بطولة رالي الشرق الأوسط من دول الخليج، فقالت: "فخورة بأني أول خليجية تشارك في رالي الشرق الأوسط.. سنعمل لأن تكون هذه التجربة مميزة وجيدة من كافة النواحي.. سعيدة جدا لهذه المشاركة".

يشار إلى أن رالي عمان الدولي يعود بعد توقف خمس سنوات، ,يتكون الرالي في نسخة هذا العام من 13 مرحلة موزعة على ثلاثة أيام.. تبدأ من المرحلة الاستعراضية اليوم الجمعة من خلال 3 مراحل في كل من: منطقة المسفاة، وقرية سعال، وأخيرا مدينة العرفان خلف الجمعية العمانية للسيارات،وتعاد كل المراحل مرتان. ويختتم السباق في اليوم التالي السبت بإقامة 3 مراحل أخرى وهي: قرية الخوض (الخوض القديمة)، والبطحاء بمنطقة السيح الأحمر،ومدينة العرفان. وستعاد هي الأخرى لمرتين قبل أن يتم تكريم المتسابقين الفائزين عقب نهاية السباق في الجمعية العمانية للسيارات. المسافة الإجمالية لرالي عمان الدولي هذا العام تبلغ 532 كيلومتر، منها 201 كيلومتر مراحل خاصة بالسرعة، وأبرز ما يميز مسار الرالي هو تنوع التضاريس بين المسارات الرملية والجبلية والأودية.

عودة الرالي إلى مكانه الطبيعي في بطولة الشرق الأوسط حدث مهم تطلب جهودا كبيرا من كافة النواحي، إدارة الجمعية سعت لأن تكون المسارات قريبة وغير متعبة. وتمت زيارة المسارات عدة مرات، وتم إعادة تأهليها أكثر من مرة بسبب الأمطار التي هطلت بغزارة... هناك الكثير من الأعمال الكبيرة التي تمت في سبيل أن تكون العودة للرالي مميزة، والقائمين على التنظيم لديهم الثقة الكاملة بنجاحه، وكل ما واجه الفريق المنظم من تحديات كان بمثابة محفزات لبذل المزيد من الجهود وتقديم الرالي بالصورة المشرفة.