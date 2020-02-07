مطعم ينضم لموسوعة جينيس.. والسبب مخفوق الحليب!

كيب تاون- رويترز

اختارت موسوعة جينيس للأرقام القياسية مطعما في جنوب أفريقيا لينضم لها بعد تقديمه أكبر عدد من أنواع مخفوق الحليب.

ويقدم مطعم (جيبسونس جورميه برجرز آند ريبس) 207 أنواعا من مخفوق الحليب (ميلك شيك) في قائمته لإرضاء جميع الأذواق. ويقع المطعم في منطقة فيكتوريا آند ألفريد الساحلية في كيب تاون ويقدم تشكيلة كبيرة من مخفوق الحليب بنكهات فريدة تتراوح بين شوكولاتة النوتيلا وجبن المسكربوني الإيطالي وكعك جبن أوريو كما يقدم أصنافا تقليدية أيضا. ويوفر المطعم خيارات خالية من الدهون وأخرى ملائمة للكبار فقط لاحتوائها على الكحول.

وقال إيان هافون أحد الملاك "عندما فتحنا المطعم في البداية كان لدينا نحو 40 صنفا من مخفوق الحليب، ولأن الإقبال عليها كبير أصبحت 100 ثم 150 ثم 200 حتى وصلنا إلى 207. لذلك حدث هذا في غضون أكثر من خمسة أعوام". وأضاف "نبيع الكثير من مخفوق الحليب دائما ونبتكر دوما نكهات جديدة".

وقال مارسيل براون، الذي يزور المطعم لأول مرة، إنه شاهد إعلانا على موقع فيسبوك بشأن إدراج المطعم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وقرر أن يزوره بنفسه. وأضاف "تجاوز توقعاتي بكثير لدرجة أنني سأعود مجددا بأسرع ما يمكن لتجربة جميع أصناف مخفوق الحليب قدر المستطاع لأنها تبدو مدهشة".