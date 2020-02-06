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الشرطة الهندية تبتكر "أجهزت إشارات ضوئية" لوقف ضجيج السيارات

الخميس 06 فبراير 2020 02:55 م بتوقيت مسقط

الشرطة الهندية تبتكر "أجهزت إشارات ضوئية" لوقف ضجيج السيارات

وكالات - ممباي

قال تقرير لشبكة "سي أن أن" الأميركية، الخميس، إن الشرطة الهندية اختبرت تركيب أجهزة مرتبطة بالشارات الضوئية لقياس حدة الضوضاء في المكان.

وفي حال سجلت هذه العدادات مستويات ضوضاء قدرها 85 ديسيبل فأكثر، تنتج منطقيا بسبب إطلاق أبواب السيارات، ستبقى الشاراة الضوئية مضاءة بالأحمر لفترة أطول.

وتهدف الشرطة الهندية إلى معاقبة من يستعملون الأبواق لاستعجال تغيير الإشارة بالوقوف مدة أطول، علما بأن إطلاق أبواب السيارات خلال الزحام يشكل محور التلوث السمعي في المدينة الهندية التي يسكنها 18 مليون إنسان.

وكما هو الحال في العديد من المدن الهندية الأخرى، تعرض شارات المرور في مومباي العد التنازلي لألوانها.

وقالت الشرطة الهندية إنها اختبرت النظام الجديد في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، في عدد من تقاطعات المدينة لمدة 15 دقيقة.

وتأمل الشرطة في إجراء تجربة أخرى في 10 تقاطعات في مارس المقبل، على أن يكون ذلك مقدمة لاستخدام النظام في كل أنحاء المدينة.

وترويجا للنظام الجديد، نشرت شرطة مومباي مقطع فيديو عن النظام الجديد، في حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

ويصف الفيديو مومباي بأنها عاصمة أبواق السيارات في العالم، مشيرا إلى أن الشرطة تحاول فعل أي شيء إزاء هذه المشكلة.

 

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